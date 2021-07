Von Down Under nach Dresden: Brandon Borrello heißt Dynamos neue Frohnatur

Heilbad Heiligenstadt. Als Dynamo Dresden am Sonnabend sein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 gewann, stand Brandon Borrello zwar nicht im Kader, aber trotzdem im Blickpunkt. Am Rande der Partie im Heiligenstädter Gesundbrunnen-Stadion absolvierte der Neuzugang, der erst am Vormittag verpflichtet worden und im Trainingslager zur Mannschaft gestoßen war, eine erste kleine Einheit. Anzeige

„Es ist schon ein geiler Verein“

„Wir haben zusammen entschieden, dass ich noch nicht spiele. Ich finde das auch gut, obwohl ich natürlich unbedingt von Anfang an spielen will. Wir schauen morgen mal, ob ich richtig fit bin, aber ich fühle mich gut, bin gut angekommen und steige langsam in die Mannschaft ein“, sagte der Australier, der seinen Wechsel aus Freiburg zur SGD als „Riesenmöglichkeit“ sieht. Schon vor zwei Jahren, als er letztlich von Kaiserslautern zu den Breisgauern wechselte, habe es erste Kontakte gegeben, berichtet er.

Diesmal hat es wirklich geklappt. Die Stadt Dresden, wo der 25-Jährige seit zwei Tagen vor dem Transfer gewesen sei, habe ihn total überrascht und auch über Dynamo freut er sich: „Es ist schon ein geiler Verein, wir haben uns auch das Trainingszentrum angeschaut und professioneller geht es nicht. Ich freue mich total! Auch die Fans hier heute: Es ist schon lange her, dass ich Fans bei einem Spiel gesehen habe. Ich finde das so geil“, sagt der Mann aus Adelaide.





Nach Joshua Kennedy (2004 bis 2006) ist er der nächste Akteur aus „Down Under“ im Dynamo-Trikot. „Ich kenne ihn nicht gut, aber ich denke, er hat hier ein gutes Bild hinterlassen. Und ich hoffe, dass ich auch so gut wie er spielen kann“, so Borrello, der wie Kennedy ebenfalls Nationalspieler bei den „Socceroos“ ist. Entsprechend auch seine Saisonziele: neben dem Klassenerhalt mit der Sportgemeinschaft will er sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren.

Trainer Alexander Schmidt sieht gute Voraussetzungen bei seinem neuen Schützling, der als richtig positiver Typ rüberkommt: „Er hat ein gutes Tempo, ist sehr laufstark, hat einen guten Charakter – einfach ein Arbeitertyp mit einer Geschwindigkeit, der auch die Tiefe anlaufen kann.“ Offensiv ist der einstige Erstligafußballer variabel einsetzbar, sieht seine Lieblingsposition aber vor allem auf dem linken oder rechten Angriffsflügel.

Der „Sonnyboy“ kennt einige Kollegen schon

Obwohl er Nationalspieler ist und Erfahrungen in beiden deutschen Bundesligen sammeln konnte, geht Brandon Borrello demütig ans Werk. „Ich muss jetzt erst mal schauen, wie das im Training und Trainingslager läuft. Ich bin keiner, der hier herkommt und gleich sagt, dass er unbedingt spielt. Ich muss auch erst mal den Jungs etwas zeigen, mir ein bisschen Respekt verdienen. Dann sehen wir weiter“, meint die 1,78 Meter große, stets bestens gelaunte Frohnatur.

Als echtem Sonnyboy, der übrigens schon nach wenigen Jahren sehr gutes Deutsch spricht, dürfte ihm auch nicht schwerfallen, seinen Platz in der Mannschaft zu finden – zumal er mit den Ex-Freiburgern Christoph Daferner und Luca Herrmann sowie seinem einstigen Lauterer Teamkollegen Paul Will bereits einige Spieler kennt. Darüber hinaus hat er vergangene Saison als Leihspieler zusammen mit Dynamos neuem Torwart Anton Mitrjuschkin bei Fortuna Düsseldorf gekickt.