Von F91 Düdelingen zu RB Leipzig: Dino Toppmöller wird neuer Co-Trainer 

Leipzig. Er saß zuletzt in Luxemburg beim F91 Düdelingen auf der Bank, stürmte als Aktiver in der zweiten Liga und ist der einzige Sohn von Trainer-Urgestein Klaus Toppmöller. Nun verstärkt Dino Toppmöller das Team um Chefcoach Julian Nagelsmann bei RB Leipzig. Der 39-jährige unterschrieb bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag, wie der Klub am Montag mitteilte. „Mit Dino Toppmöller erhält das Trainergespann rund um unseren Chefcoach Julian Nagelsmann personelle Unterstützung zur neuen Saison.