Von Görlitz über Dynamo in die Welt: Wie der "kleene Dixie" das Kicker-Abc lernte

Dresden. Der Kriegsende liegt noch keine sechs Jahre zurück, als Hans-Jürgen Dörner am 25. Januar 1951 in Görlitz geboren wird. Die alte Handelsstadt an der Neiße hatte in den Kriegswirren zwar unter dem Decknamen Nautilus auf der Zielliste des britischen Bomber Comand gestanden, war aber von der Royal Air Force verschont worden. Nur sowjetische Tiefflieger und Artillerie der Roten Armee hatten vergleichsweise geringe Schäden hinterlassen. Doch die Stadt ist seit dem Kriegsende geteilt, Vertriebene aus dem nun polnischen Ostteil suchen neben vielen anderen Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten eine neue Heimat in der Metropole Niederschlesiens, deren größerer Teil erst zur sowjetischen Besatzungszone gehört und ab 1949 Territorium der DDR ist.

„Nun lasst doch mal den kleenen Dixie mitspielen!“

Diesen Umbruch haben Dörners Eltern, der Glasbläser Paul und die Verkäuferin Getrud, sowie seine drei älteren Brüder Horst, Heinz und Norbert miterlebt. Die Brüder sind alle vor oder im Krieg auf die Welt gekommen, der Nachzügler Hans-Jürgen wird in Friedenszeiten groß. Wie die Älteren erfährt der Jüngste der Familie aber die Härten der Mangelwirtschaft, doch die Dörners halten fest zusammen. Eine Leidenschaft verbindet die fünf männlichen Mitglieder, bringt Ablenkung: der Fußball. Alle kicken, wann immer es die Zeit erlaubt. In einfachen Turnschuhen aus Segeltuch. Gebäbbelt wird auf einem Straßenplatz, dem „Viehmarkt“. Unter den Kastanienbäumen gibt es keine Tore, Schulranzen und Jacken müssen als Pfosten herhalten. Norbert Dörner wird sich später in der Biographie seines berühmten Bruders erinnern: „Anfänglich haben wir auch noch mit Stoffbällen aus Lumpen gespielt. In eine Stoffhülle kamen Lumpen und das Ganze wurde mit Strick verschnürt.“ Seit er vier ist, darf auch Hans-Jürgen mitspielen, Vater Paul nimmt ihn bald auch auf den Sportplatz nach Briesnitz mit.

In jener Zeit bekommt der jüngste Sohn seinen Spitznamen. Irgendwann sagt jemand auf dem Bolzplatz: „Nun lasst doch mal den kleenen Dixie mitspielen!“ Jetzt hat der Knopp einen eingängigen, viel kürzeren Vornamen weg, der einmal weit über die Stadtgrenze hinweg in aller Munde sein wird. Davon ahnt aber niemand etwas, als „Dixie“ im Wohnzimmer der Familie in der Spremberger Straße 8a mit dem Vater Fußball spielt und dabei mit einem Schuss die Tischlampe der Mutter zerdeppert.



„Ich wollte es selbst und meine Eltern auch“

Zielsicherheit ist aber nicht das einzige Talent, das Vater Paul beim Jüngsten ausmacht und mit Training fördert. Hans-Jürgen ist technisch begabt, lässt früh Spielübersicht erkennen. Mit acht Jahren fängt Hans-Jürgen bei Empor Görlitz unter Trainer Hans Lichte an, eifert den Brüdern nach, die bei Empor und Lok spielen. Ab 1961 ist Hans Ermlich sein Trainer. Ein junger Kerl, gerade 17 Jahre alt, der noch unter Dörner senior trainiert hat. Ein Kumpeltyp, der auch schnell erkennt, dass „Dixie“ ein Stratege ist, „den Blick hat“. Als reifer Herr wird sich Ermlich in Dörners Biographie „Der Dirigent“ (erschienen 2007) einmal so an ihn erinnern: „Er spielte bei mir Stürmer, war aber ein Bewegungstalent, der aus lauter Freude auch mal aufs Tor gegangen ist. Das konnte er auch. Das Vorausschauende, das hat er damals schon gehabt – da war er dicke da.“