Von Görlitz über Dynamo in die Welt: Wie "Dixie" im fernen Kanada zum Goldschürfer wurde

Dresden. Im Februar 1973 weilt Hans-Jürgen Dörner mit der DDR-Auswahl in Südamerika. In Kolumbien und Ecuador macht „Dixie“ seine Länderspiele sechs und sieben. In Bogota gewinnt die Mannschaft von Trainer Georg Buschner vor 35.000 Zuschauern 2:0, in Quito trennt man sich vor 40.000 Aficionados 1:1. Dörner spielt beide Male durch, seine zweite Reise nach Lateinamerika ist sportlich ein Erfolg. Anzeige

Es läuft auch im Verein bestens, Dynamo führt ungeschlagen in der Oberliga, Dörner liegt auch in der Fuwo-Punktwertung klar vorn. Am 31. März gewinnt er mit Dynamo zu Hause noch 3:2 gegen Union Berlin, doch er fühlt sich dabei nicht wohl. Am Montag darauf geht es mit der Auswahl nach Kienbaum zur Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien. Doch beim 2:0-Sieg der DDR in Magdeburg wird Dörner im Aufgebot fehlen, denn als er in Kienbaum völlig kaputt ankommt, wird er gleich nach Rüdersdorf bei Berlin gebracht und in Quarantäne gesteckt. Die Diagnose ist erschütternd: Gelbsucht.

Vier Jahrzehnte später erzählt er dem Autor Uwe Karte für dessen Buch „Montreal privat“ (erschienen 2016), wie elend es ihm acht Wochen allein in seinem Zimmer ging. „Du wirst auf Diät gesetzt, liegst die ganze Zeit nur im Bett und darfst nichts machen. Keinen Sport, nichts da. Da wirst du bekloppt.“ Etwas Trost spendet ein Arzt, der ihm einen Fernseher hinstellen lässt. Dörner ist dankbar, guckt jeden Tag Westfernsehen, was er in Dresden nicht kann. Seine Blutwerte werden nicht besser, später muss er noch mal sechs Wochen in die Uniklinik Dresden. Erst dann kann er wieder langsam anfangen zu trainieren. Als Hans-Jürgen Kreische sich Ende September in Leipzig beim 2:0 der DDR gegen Rumänien verletzt und ausfällt, muss Dörner bei Dynamo für ihn im Mittelfeld spielen – ohne Vorbereitung. Trainer Walter Fritzsch ist hart, aber sein Musterschüler nicht fit. Nach einer Halbzeit geht dem die Puste aus. „Da war mir klar, dass ich bei der Weltmeisterschaft nicht mitspielen werde“, blickt er später zurück.



DTSB-Chef Ewald tobte

Kreische schafft es gerade noch zur WM 1974, ist wie auch Dynamo-Verteidiger Siegmar Wätzlich in Hamburg beim 1:0-Sieg der Buschner-Elf gegen den späteren Titelträger aus der Bundesrepublik dabei. Dörner kann daheim nur an seinem Farbfernseher, Marke Color 20, zuschauen, ist aber zuversichtlich, eine der nächsten zwei Weltmeisterschaften hautnah mitzuerleben. Was er nicht weiß: Die DDR wird sich nie wieder für eine WM qualifizieren. Das Schicksal sieht einen anderen Karrierehöhepunkt für den Görlitzer vor: das olympische Fußballturnier 1976 in Montreal.

Hans-Jürgen Dörner bekommt am 31. Juli 1976 von FIFA-Präsident Joao Havelange die Goldmedaille umgehängt. © imago images

In Kanada ist der 25-Jährige einer von gleich sechs Dresdnern im 17-Mann-Kader von Buschner, dessen Team 1972 in München Bronze gewonnen hat und nun mehr will. Außer dem Libero fliegen Reinhard Häfner, Dieter Riedel, Gerd Weber, Gert Heidler und Hartmut Schade vom Meister mit. Andere wie Klaus Sammer und Hans-Jürgen Kreische werden von der DDR-Sportführung als politisch unzuverlässig eingestuft, dürfen nicht mit. Peter Kotte wird erst kurz vor dem Turnier als letzter Kandidat von Buschner aussortiert. Seine Nummer 10 bekommt Ex-Kapitän Bernd Bransch. Im Juli beziehen die Auserwählten Quartier im 17. Stock eines Hauses im olympischen Dorf. Die Aussicht vom Balkon auf das Stadion, den St.-Lorenz-Strom und die Millionenstadt ist grandios, Dörner genießt sie und zugleich den Geschmack des Westens mit einer Dose Sprite in der Hand. Bier gibt es nur bei der Dopingkontrolle. Im Dorf kann aber jeder essen und trinken soviel er will, die Gäste aus der „GDR“ sind begeistert. Noch besser gefällt ihnen, dass sie sich erstaunlich frei bewegen können – ohne Aufpasser.

Am 18. Juli geht es vor 23.000 Zuschauern in Toronto aber richtig los. Beim 0:0 gegen Brasilien tasten sich beide Teams lange ab, Dörner hält sich mit Vorstößen zurück, keiner will verlieren. Buschner weiß, ein Sieg gegen Spanien – und man ist in der nächsten Runde. Das torlose Remis aber erbost DTSB-Chef Manfred Ewald, den höchsten Sportfunktionär der DDR. Er ist kein Fußballfan, schon allein deshalb, weil im Schwimmen oder der Leichtathletik viel mehr Medaillenchancen für den nach internationaler Anerkennung strebenden Arbeiter- und Bauernstaat winken. „Am liebsten würde ich Euch mit der nächsten Maschine nach Hause schicken!“, tobt Ewald.

DDR startet furios

Buschner schluckt seinen Ärger runter, seine Spieler tun es ihm gleich. Gegen die Spanier ist Dörner wieder dabei. In Montreal schießt er nach Ablage von Wolfram Löwe das 1:0-Siegtor. Spaniens Torwartlegend Luis Arconada ist geschlagen, die DDR in der Finalrunde. Den Treffer wird Dörner nie vergessen: „Das war das wichtigste Tor meiner Karriere!“ Im Viertelfinale geht es gegen Frankreich. In Ottawa geht die DDR durch Löwe früh in Führung, Schade meldet den jungen Michel Platini ab und holt in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter raus. Dörner verwandelt den zum 2:0, einen weiteren Strafstoß zum 3:0. Hans-Jürgen Riedigers 4:0 ist der Endstand, die DDR im Halbfinale. Wahnsinn! Jetzt gibt es auch mal Bier im olympischen Dorf.

Libero Hans-Jürgen Dörner (2.v.r.) und Torwart Jürgen Croy geben nach dem Olympiasieg mit der DDR-Auswahl in Montreal Interviews. © imago images

Am 27. Juli wartet auf Buschners Mannen die Sowjetunion. Im Halbfinale gegen die favorisierte Elf von Trainer Walerij Lobanowski läuft Dörner zu Hochform auf, er dirigiert in Montreal die Abwehr, spielt starke Pässe und trifft – wieder per Elfmeter – zum 1:0. Das 2:0 durch Lothar Kurbjuweit bereitet „Dixie“ mit einem Steilpass vor. Am Ende siegt die DDR gegen Oleg Blochin & Co 2:1 und erreicht das Finale. Das steigt am 31. Juli im Olympiastadion gegen Polen. 71.617 Zuschauer bilden einen würdigen Rahmen, nur der Rasen ist nach den Reitwettbewerben nichts weiter als ein Acker.