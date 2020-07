Halilovic, Torres, Immobile: 25 große Flop-Transfers des vergangenen Jahrzehnts

Missverständnisse kommen in den besten Ehen vor. So überrascht es nicht, dass auch die am Anfang erwartete große Liebe zwischen einem Fußball-Profi und seinem neuen Klub manchmal fehlschlägt. In den vergangenen zehn Jahren war das in der Bundesliga und den europäischen Top-Ligen nicht selten der Fall. Es kamen gefeierte Youngster, von denen sich die aufnehmenden Vereine viel versprochen hatten, die dann aber nicht eingeschlagen sind. Oder Top-Stars wurden verpflichtet, die plötzlich nicht mehr an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen konnten.