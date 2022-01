Von Hamann bis Hoeneß: Zehn Experten über den Wolfsburg-Absturz

Der VfL Wolfsburg in seiner größten Krise nach den Fast-Abstiegen 2017 (Rettung in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig) und 2018 (Rettung in der Relegation gegen Holstein Kiel) - sechs Liga-Pleiten nacheinander sind ebenso Klub-Negativrekord wie die insgesamt zehn Pleiten nach 18 Spieltagen, Tabellenplatz 14 wird den Ansprüchen des abgestürzten Wolfsburger Fußball-Bundesligisten null gerecht. Wir haben vor dem Keller-Duell gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) zehn Experten zur VfL-Lage befragt, warum die Wolfsburger so abgestürzt sind, was jetzt zu tun ist und ob es am Ende erneut so dramatisch werden könnte wie 2017 oder 2018. Hier sind die Antworten:

Dieter Hoeneß, Ex-VfL-Manager: "Dass der VfL so abstürzt, war nicht zu erwarten - zumal ja die vergangene Saison noch richtig gut war mit dem Erreichen der Champions League. Aber es zeigt sich schon, dass das Ganze auch mit Oliver Glasner zusammenhängt, er hat in Wolfsburg eine gute Arbeit gemacht. So ein Trainerwechsel kann einiges bewirken. Ich weiß aus meiner Zeit in Wolfsburg: Wenn du bei der Trainerwahl kein glückliches Händchen hast, kann das in die falsche Richtung gehen. Ich lag damals mit Steve McClaren daneben - das hat hinten und vorn nicht gepasst. Ein guter Trainer gehört einfach dazu. Ich glaube nicht, dass der VfL wie 2017 oder 2018 in die Relegation muss, dafür ist zu viel Substanz da. Klar ist aber auch: Um ganz nach vorn zu kommen, müsste jetzt eine Serie gestartet werden. Im Moment kann es für den VfL jedoch nur darum gehen, das nächste Spiel zu gewinnen. Für mich ist die Partie am Samstag sowohl für die Hertha, bei der ich ja auch gearbeitet habe, als auch für den VfL ein Schlüsselspiel."

Didi Hamann, Sky-Experte und Europameister 1996: "Das, was da passiert ist, war überhaupt nicht absehbar und ist schon fast beängstigend. Die Mannschaften da unten punkten, Bielefeld etwa macht einen ganz stabilen Eindruck, auch die Augsburger waren trotz der Niederlage in Hoffenheim nicht schlecht. Bei den Stuttgartern kommen jetzt einige Spieler zurück. Ich glaube nicht, dass sich die VfL-Lage schnell beruhigen wird, man muss damit rechnen, dass man bis zum Saisonende da unten mit drinhängt und möglicherweise sogar in Abstiegsgefahr gerät. Warum der VfL so abgerutscht ist, kann man nicht nur am Trainerwechsel festmachen. Klar, Oliver Glasner hat es gut gemacht, er macht es jetzt auch in Frankfurt gut. Aber: Wenn du so oft in Folge verloren hast, ist das nur mit Problemen innerhalb der Mannschaft zu erklären. Es muss Grüppchen oder Gruppen innerhalb des Teams geben, weil auch Florian Kohfeldt als Nachfolger von Mark van Bommel es nicht annähernd geschafft hat das rauszuholen, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt."