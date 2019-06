Von Hockey bis Faustball: 5000 Kinder kämpfen um Lipsiade Medaillen

Leipzig. Die Köpfe sind hochrot, die Augen konzentriert zusammengekniffen, die Blicke auf den Gegner gerichtet: Die jungen Judokas, die sich in der Sporthalle Brüderstraße in Leipzig gegenüberstehen meinen es ernst. Vier bis fünf Kämpfe muss jeder von ihnen bestreiten, bis die Sieger der einzelnen Gewichtsklassen feststehen – und damit die Judo-Gewinner der 26. Lipsiade. Am Samstagvormittag ist allerdings noch nichts entschieden, die Kämpfe in der mit Matten ausgelegten Halle sind in vollem Gange. Die einzigen Medaillen, die schon vergeben wurden, hängen um die Hälse der Teilnehmer des traditionellen Rundgangs, an dem unter anderem Oberbürgermeister und Schirmherr Burkhard Jung, Sportjugendkoordinator Sven Heinze vom Stadtsportbund sowie dessen Präsident und Vizepräsident Uwe Gasch und Winfried Nowack teilnehmen.

DURCHKLICKEN: Bilder der Lipsiade-Wettbewerbe am 15. Juni Die Kinder- und Jugendsportspiele der Stadt Leipzig bieten auch 2019 eine Vielzahl an Wettbewerben. Am 15. Juni traten u.a. Ringer, Judoka, Turner, Faustballer und kleine Hockey-Asse im Kampf um Medaillen gegeneinander an. © Christian Modla

Anzeige

Lipsiade-Gäste aus Sachsen-Anhalt, Thüringen – und Kiew

„Dabei geht es besonders darum, nochmal Danke zu sagen – besonders den ganzen Ehrenamtlichen, den Trainern, den Übungsleitern. Sie leisten Unglaubliches.“, sagt Uwe Gasch. Dazu gehöre auch Rainer Hartmann, Vorsitzender des Stadtfachverbands Judo, der als Ehrenamtlicher die Lipsiade schon seit 20 Jahren unterstütze. OBM Jung, der selbst im Jodo-Training immerhin bis zum grünen Gürtel kam, richtet sich an die Kinder: „Was ihr hier lernt, wird euch ein Leben lang nützen.“ Etwa 300 Judo-Schüler haben sich für die Lipsiade Wettkämpfe angemeldet. Unter ihnen sind auch in diesem Jahr wieder internationale Gäste aus Kiew, die am Sonntag antreten. Daneben gibt es 31 weitere Sportarten, in denen sich die etwa 5000 angemeldeten Teilnehmer in ganz Leipzig messen können.

Mehr zur Lipsiade Leipzigs Grundschüler legen sich zum Start der Lipsiade beim Staffellauf ins Zeug

„Die Lipsiade ist über die Jahre zu unserer eigenen kleinen Olympiade herangewachsen“, sagt Sven Heinze von Stadtsportbund. Dabei sei es zur Tradition geworden, dass auch Kinder und Jugendliche aus dem Leipziger Umland mit dabei seien. Zum Teil kommen die kleinen Sportler sogar aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. In zwölf der Sportarten können sich auch Nichtvereinsmitglieder ausprobieren. „Klar, das ist ja ein Ziel, dass sie mal schnuppern können und sich dann vielleicht auch für einen Verein interessieren“, so Heinze.

Faustball-Team zum ersten Mal auf Lipsiade mit dabei

Ums Schnuppern geht es am Samstag auch beim Faustball. Gespielt wird auf einer Wiese im Karl-Enders-Sportpark, das Team des SC DhfK um Spartenleiter Julian Scharf und den Sportstättenverantwortlichen Jakob Gasse ist das erste Mal zur Lipsiade mit dabei. Im Grunde funktioniere Faustball ähnlich wie Volleyball, erzählt Gasse. Allerdings sei das Feld größer, die Leine hänge tiefer und auch unerfahrene Sportler kämen schnell ins Spiel. Den 30 Kindern, die hinter ihm auf dem Rasen sitzen, hat es auf jeden Fall gefallen. Nur ein bisschen ungeduldig sind sie. „Wo sind unsere Medaillen?“, rufen unter anderem die Jungs vom „1. FC Keine Ahnung“, die unter ihrem selbst ausgedachten Teamnamen den ersten Platz gemacht haben.

Volle Konzentration herrschte beim Faustball. Die Sportart war erstmals bei der Lipsiade vertreten. © Christian Modla

Motto und Logo für Deutsches Turnfest 2021 stehen fest

Medaillen gibt es auch für die Teilnehmer im Geräteturnen. Hierbei sahnt in der Altersklasse der sechs bis sieben jährigen Mädchen der Turnverein zu Leipzig-Plagwitz mit zwei Top-drei Platzierungen besonders ab. Überreicht werden die Auszeichnungen vom Oberbürgermeister persönlich, der sich auch ein paar Informationen zu einem weiteren großen Sportereignis in Leipzig, dem Deutschen Turnfest 2021, entlocken lässt. „Die Vorbereitungen laufen, so viel kann ich verraten“, so Jung. Vor einem Monat sei bereits das Motto sowie das Logo ausgewählt worden. Der Rundgang schließt mit einem Besuch der Ringer, die sich von dem hohen Besuch nicht ablenken lassen, sodass der Sprecher in der Halle Mühe hat, sich gegen die Anfeuerungsrufe durchzusetzen. „Jeder Kampf ist spannend bis zum Schluss“, sagt Andreas Gorke, Vorsitzender des Bezirksringervereins. Für die Kinder sei die Lipsiade – bei allem Spaß an der Sache – eben ein richtiger Wettkampf.

Bis in die Pistorisstraße schaffte es die Delegation rund um den OBM nicht. Hier kämpften fünf Mädchen und sieben Jungen-Teams bei subtropischen Verhältnissen in den Hockeyturnieren um Gold, Silber und Bronze. Gastgeber Leipziger SC war mit je einem Team vertreten. Die B-Knaben marschierten souverän durch die Vorrunde, zeigten sich ungewohnt offensivfreudig und hinten sicher. In drei Partien stand nur ein Gegentor zu Buche. "Finale, Finale" jubelten die Jungs. Dort wartete die Vertretung der Hockeyhochburg Torgau, die sich als eine Nummer zu groß erwies. Nach einem 1:3 gab es die Silbermedaille. Die Enttäuschung hielt nicht lange an. Die LSC-Mädchen hatten ihre Teamkollegen im Endspiel lautstark angefeuert. Sie waren zuvor bereits über sich hinausgewachsen und freuten sich nach einer bisher schwierigen Saison riesig über ihren dritten Platz und Bronze. Hanna Gerwig

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.