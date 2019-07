Von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart? Hauke Wahl macht klare Ansage

Solange das Transferfenster geöffnet ist, wird spekuliert – gesungenes „Grossstadtgeflüster“: Weil das morgen noch so ist, weil das immer schon so war. Klar also, dass in der Fußballrepublik am Wochenende nach dem Kreuzbandriss von Stuttgarts Verteidiger Marcin Kaminski stante pede Ersatzkandidaten gehandelt wurden. Einer davon: Holsteins Hauke Wahl. Lotst dessen Ex-Trainer und aktueller VfB-Coach Tim Walter nach Atakan Karazor den nächsten Kieler an den Neckar?