Von Hummels bis Reus: Die DFB-Kandidaten für die EM 2021 im Chancen-Check

Die historische 0:6-Pleite gegen Spanien tut noch immer weh, doch der Blick der deutschen Nationalmannschaft muss sich nach vorn richten: In 204 Tagen beginnt die Europameisterschaft. Deutschland trifft in der Gruppenphase in München auf die Top-Kaliber Frankreich (15. Juni) und Portugal (19. Juni) sowie auf Ungarn (23. Juni). Doch mit welchem Kader wird Bundestrainer Joachim Löw diese Herausforderung angehen? Das ist nach der Blamage zum Abschluss der Nations League gegen die Iberer offener denn je.

