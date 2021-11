Von Karim Adeyemi bis Mario Götze: Die DFB-Kandidaten für die WM 2022 im Chancen-Check

Am 1. April im kommenden Jahr wird gelost: Dann steht fest, auf wen die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase bei der WM in Katar in einem Jahr trifft. Qualifiziert hatte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick schon am 11. Oktober nach dem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien. Das Vorhaben für das Wüstenturnier ist klar - zumindest, wenn es nach dem DFB-Kapitän geht. "Ich habe große Ziele und möchte Weltmeister werden mit der Mannschaft", sagte Manuel Neuer.