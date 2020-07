Von Leipzig nach London: Auch Talent Mads Bidstrup verlässt RB

Leipzig. Mit dem Dänen Mads Bidstrup verlässt ein weiteres Talent den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig . Der 19-Jährige wechselt ab sofort nach London zum Zweitligisten FC Brentford. Das teilte RB am Donnerstag mit. Offensivspieler Bidstrup wurde 2018 für rund zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtet und erhielt im Vorjahr einen Vertrag bei den Profis bis 2023.

Kein Pflichtspiel bei den Profis

Im Profikader konnte er dagegen keinen Pflichtspieleinsatz verbuchen, lediglich in Testspielen stand Bidstrup auf dem Rasen. In Brentford trifft der Däne mit Thomas Frank auf einen Landsmann als Trainer. Nach Informationen des englischen Zweitligisten soll sich Bidstrup aber zunächst in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen.