Von Lokomotiven, Fliegern und der A2: Was macht eigentlich Ex-Havelser Willi Kronhardt?

Das Aufstiegsspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 hat sich Willi Kronhardt nicht entgehen lassen. Als einer von 1100 Zuschauern – auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder war unter ihnen – verfolgte er kürzlich den 1:0-Sieg des TSV Havelse über den Regionalligisten aus Unterfranken. Anzeige Kein Verein wie jeder andere Vor Ort dabei zu sein, war für den 52-Jährigen selbstverständlich, schließlich ist der künftige Drittligist aus dem Garbsener Ortsteil für den Mittelfeldspieler kein Verein wie jeder andere. Denn im Wilhelm-Langrehr-Stadion an der Hannoverschen Straße, das seinerzeit noch TSV-Kampfbahn hieß, begann er einst seine Profilaufbahn. Sein erstes Zweitliga-Heimspiel bestritt er kurioserweise gegen eben jene Schweinfurter (4:1).

Karrierestart in Havelse „Volker Finke hatte mich beim ASC Nienburg ausgegraben“, sagt Kronhardt. 1990 kam der blonde Newcomer zum just in die 2. Bundesliga aufgestiegenen TSV Havelse, ein Jahr zuvor hatte man dort in Gestalt von Jens Todt schon gute Erfahrungen mit Zugängen aus der Weserstadt gemacht.



Zwölf Jahre später beendete Kronhardt im TSV-Trikot seine aktive Karriere – am Ende einer langen Reise als Spieler, der sich eine nicht minder bewegte als Trainer und Scout anschließen sollte. Kronhardt ist immer viel unterwegs gewesen – und so ist es kein Zufall, dass er gerade im Auto sitzt, während er von seiner spannenden Fußballtour erzählt. Pendeln in die Hauptstadt „Meine Vereine habe ich eigentlich immer entlang der A2 gehabt“, sagt Kronhardt, gerade auf dem Weg von seinem Wohnort Braunschweig nach Berlin, wo er seine Tochter besuchen möchte und ein Appartement besitzt. Klar, ab und an musste er die vertraute Ost-West-Trasse auch mal verlassen, aber das Umfahren einer gewohnten Route – wenn es mal stockt – gehört ja zu einem Ausflug dazu.

Kreuzbandverletzungen stoppen Kronhardt Nach der einjährigen Station Havelse kam Köln, das Domstadtoriginal „Jean“ Löring, Mäzen und Boss der dortigen Fortuna, hatte angeklopft. „Ich hätte auch mit Finke nach Freiburg gehen können“, sagt Kronhardt. Tat er aber nicht; im Rheinland wurde der gebürtige Kasache von mehreren Kreuzbandverletzungen heimgesucht. Da ist ein zweites Standbein wichtig, Kronhardt absolvierte eine Ausbildung zum Kinderpfleger, die Löring ihm zähneknirschend genehmigte. „Jung, schneid dir mal deine Haare ab“, habe der Vereinsboss ihm noch mit auf den Weg gegeben, berichtet Kronhardt lachend. Die Matte kam tatsächlich zwischendurch runter, zeitweise sah man den etwas anderen Profi dafür wasserstoffblondiert auflaufen. Angepasst war nie die Sache Kronhardts. Erfolgreichste Zeit in Cottbus Es folgten Anstellungen in Braunschweig, Cottbus und Leipzig (VfB) sowie bei TeBe Berlin und Arminia Hannover. Die zwei Jahre in Cottbus stellten nach eigener Aussage seine erfolgreichste Spieleretappe dar, in die 1997 auch der deutschlandweit bekanntgewordene Fernsehauftritt fiel, bei dem Kronhardt während einer Liveübertragung das rot-blau-gestreifte Trikot lüftete und seine damalige Freundin Jule mit einem eigens angefertigten Schriftzug darunter grüßte. Längst Schnee von gestern, „aber das gehört auch alles zu mir“, sagt Kronhardt.

Die erste Station nach der aktiven Karriere: Bei Eintracht Braunschweig startete Willi Kronhardt zunächst im Marketing und wurde später Trainer. © imago images/Rust

Bekannte Klassenkameraden Nach Ende der aktiven Laufbahn bekam er bei Eintracht Braunschweig einen Fuß in die Tür, startete dort im Marketing, wurde Coach der U19, stieg zum Assistenten sowie Interimschef der Profis auf – und entdeckte den Trainerjob als neue Passion. In illustrer Runde ließ er sich in Köln zum Fußballlehrer ausbilden. „Robin Dutt, Bernd Hollerbach, Ralph Hasenhüttl, Jürgen Klopp, Andreas Möller“, geht Kronhardt in Gedanken die Schulbänke neben sich durch. „Das war ein legendärer Kurs.“ "Der letzte erfolgreiche U23-Trainer" Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, mit dem VfL Wolfsburg II schaffte Kronhardt 2007 den Aufstieg in die Regionalliga. „Seitdem versuchen sie, in die 3. Liga aufzusteigen“, sagt er schmunzelnd. „Im Grunde genommen war ich der letzte erfolgreiche U23-Trainer dort.“

Wieder auf die Autobahn Und doch ging es wieder ab auf die Autobahn. In Aachen, Leipzig (nun war es der 1. FC Lokomotive), Halberstadt und Elversberg setzte er den Blinker. Der Umstieg in den Flieger war für seine Station im Sudan bei Al-Merreikh Omdurman notwendig, wo er zunächst als Co-Trainer von Michael Krüger wirkte. „Mein Motto war immer: Als Trainer kommen und als Freund gehen“, sagt Kronhardt. „Ich finde es wichtig, willkommen zu sein, wenn ich an eine meiner Wirkungsstätten zurückkehre.“ Scheint gelungen zu sein, denn als die Bosse des nordostafrikanischen Spitzenklubs später einen Chefcoach suchten, erinnerten sie sich an ihren Ex-Co-Trainer und engagierten Kronhardt erneut. Doch die Halbwertszeit der Trainer werde kürzer, kritisiert Kronhardt. „Das würde man sich schon anders wünschen.“ Nachhaltiges Arbeiten über einen langen Zeitraum am gleichen Ort? Immer schwieriger. Anzeige Ein Auge für Talente Ein Auge für Talente hatte ihn stets ausgezeichnet. Holger Fach, seinerzeit Manager bei Darmstadt 98, erinnerte sich daran und verpflichtete ihn als Scout. Phase drei von Kronhardts fußballerischer Vita war erreicht, fortan verdiente er als Talentsichter sein Geld.