Von RB Leipzig zum FC Chelsea: Bei Werners Wechsel gewinnt der Fair-Play-Gedanke

Leipzig/London. Zuletzt waren nur noch der FC Liverpool, Manchester United, Inter Mailand und der FC Chelsea London im Rennen um Leipzigs Superstürmer Timo Werner . Dessen Bilanz seit 2016 - sensationell! 154 Pflichtspiele, 92 Tore, 39 Vorlagen. Am Donnerstagnachmittag sagte der 25-fache Saisontorschütze Werner "Yes!" zu Chelsea. Ja, zum Ex-Verein von Capitano Michael Ballack, zu den von Club-Ikone Frank Lampard trainierten und von Milliardär Roman Abramowitsch alimentierten Blues. Ja zum Vierten der englischen Premier League , der nach dem 0:3 daheim gegen die Bayern vorm Aus im Achtelfinale der Champions League steht.

Lampard bemühte sich intensiv um Werner

Flaschenhals Ablöse? No! Ein Fünf-Jahres-Vertrag (ohne Ausstiegsklausel) ist ausgearbeitet und wird in Kürze unterschrieben. Die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro war für den FC Chelsea kein bottlenack (Flaschenhals), die Citizens hätten für ihr Herzblatt auch mehr Kohle hingeblättert. Leidensdruck: Der Champions-League-Sieger von 2012 ist weit entfernt von einstigem Glanz, irrlichterte zuletzt diverse Male in der Europa League umher. Ob sich der aktuell Vierte der Premier League für die Königsklasse der kommenden Saison qualifiziert, ist Stand jetzt auch noch lange nicht fix.