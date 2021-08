Von Tischtennis bis Speerwurf: Der Medaillen-Check der Deutschen für Olympia am Freitag

Bis zum 8. August werden Athleten aus rund 200 Nationen in 339 Entscheidungen bei Olympia in Tokio um Medaillen kämpfen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit insgesamt 430 Startern dabei. Die Chancen auf Gold, Silber und Bronze sind durchwachsen, wenn man den Analysten Glauben schenkt.

Demnach sollen für das deutsche Team insgesamt 35 Medaillen herausspringen. Das wäre sieben Mal weniger Edelmetall als noch bei den letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro vor fünf Jahren. Doch in welchen Disziplinen haben die deutschen Athletinnen und Athleten besonders gute Aussichten auf Gold, Silber oder Bronze? An dieser Stelle findet Ihr während der Olympischen Spiele in Tokio den täglichen Medaillen-Check von SPORTBUZZER-Reporter Jens Kürbis im Video.