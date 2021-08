Von Tokio nach Osterode: Darum startet Almas beim Sportfest im Harz

Die Anspannung ist weg, das ist Deniz Almas deutlich anzumerken. Der Sprinter des VfL Wolfsburg, der mit der deutschen 100-Meter-Staffel in Tokio Sechster geworden war, hat mental fordernde Monate hinter sich. Vor wenigen Wochen noch Olympia, am Samstag Osterode. Da startet er bei einem Sportfest, hatte dort gemeldet, „um reinzufinden, mal zu gucken, wie die Form so ist und vielleicht eine Zeit zu setzen“. Anzeige Nach Verletzungskummer war der Deutsche Meister von 2020 (in 10,09 Sekunden) gerade noch auf den Tokio-Zug aufgesprungen, konnte in dieser Saison aber seine Bestzeit (aufgestellt im Vorjahr) von 10,08 Sekunden noch nicht bestätigen. Aber: Er will sich wieder näher an sie ranarbeiten. Nun eben auch mit der Lockerheit dank weniger Druck.

Schnell sein will Almas natürlich trotzdem. Osterode, wo er über 100 und 200 Meter an den Start gehen will, ist der Auftakt. Almas: „Ich stehe auf der Warteliste für einige internationale Meetings, mit guten Zeiten kann ich mich dafür in Position bringen.“ Und gegen ein paar Punkte für die Weltrangliste und gegen Prämien bei großen Wettkämpfen hätte er auch nichts.