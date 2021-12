Von Top bis Flop: Diese Noten gibt's für RB Leipzigs Hinrunde

Leipzig. 2016 stieg RB Leipzig in die Bundesliga auf. Seitdem spielten die Sachsen im Grunde immer oben mit, qualifizierten sich in jeder Saison für das internationale Geschäft. 2021/22 will es nicht so recht laufen. Im Klartext: Die Hinrunde war die schlechteste, die der Club im deutschen Fußball-Oberhaus bisher spielte. Zur Halbzeit stehen lediglich 22 Punkte zu Buche, 21 weniger als der FC Bayern München, der auf Platz eins droht. Vom angestrebten Champions-League-Platz trennen das Team aktuell sechs Zähler.

