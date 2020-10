Von "vernünftig" bis "absolut beschissen": Geteiltes Echo für Stopp des Amateursports unter Leipzigs Fußballern

Leipzig. Der Beschluss von Bundesregierung und Bundesländern, den Amateursport ab Montag zum zweiten Mal drastisch einzuschränken, findet bei den betroffenen Fußballern in Leipzig und der Region ein höchst unterschiedliches Echo. Dirk Majetschak, Präsident des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL) und zugleich „Vize“ des Sächsisches Fußball-Verbandes (SFV) sagte auf SPORTBUZZER-Anfrage: „Für meine Begriffe muss man dafür erstmal Verständnis haben. Aber Sporttreiben zu untersagen, ist für alle Betroffenen schmerzhaft. Ich verstehe die Maßnahme, ob so drastisch ist indes die Frage. Wir wollen, dass so lange es geht, also noch an diesem Wochenende, gespielt wird.“