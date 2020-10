Von wegen BVB und Co.! Trainer Julian Nagelsmann für RB Leipzig "unverkäuflich"

In einem aktuellen Interview mit der Sport Bild stellt Vorstandschef Oliver Mintzlaff klar: Julian Nagelsmann ist unverkäuflich. Eine Schmerzgrenze gebe es nicht. „Es nutzt einem nichts, viel Geld zu bekommen, wenn der wichtigste Mann im Verein weg ist, um die Mannschaft zu führen und weiterzuentwickeln.“ Anrufe von möglichen Interessenten habe es (auch deshalb?) bis dato nicht gegeben.

2019 holten die Leipziger den jungen Erfolgstrainer für fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim. Bei seinem Wechsel stellte der Coach klar: Er will mit seinem neuen Team "Blechernes", sprich Titel, holen. Schon in seinem ersten Jahr schrieb Nagelsmann ein bedeutendes Stück Vereinsgeschichte, brachte die Mannschaft bis ins Halbfinale der Champions-League. In der neuen Spielzeit setzt Nagelsmann international nicht zu hohe Ziele. Die KO-Runde des höchsten europäischen Clubwettbewerbs soll es allerdings trotzdem mindestens sein. Mintzlaff ist mit den Plänen des Bullen-Coaches einverstanden: "Uns ist bewusst, dass wir nicht jede Saison das Halbfinale der Königsklasse erreichen werden. Das Ziel bleibt die Qualifikation für die Champions League. Alles andere wäre vermessen und überheblich“, sagte der 45-Jährige