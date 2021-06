Von Wembley bis Bloemfontein: Deutsch-englische Turnier-Duelle im Überblick

Es ist eines der traditionsreichsten Duelle der Länderspielgeschichte: Deutschland und England trafen nicht zuletzt bei großen Turnieren wie Welt- und Europameisterschaften aufeinander. Legendär sind Duelle wie das WM-Finale 1966 (mit dem besseren Ende für die Engländer) oder die Halbfinalspiele 1990 und 1996, als sich auf dem Weg zu den Titelgewinnen am Ende das DFB-Team in dramatischen Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt vor dem Achtelfinal-Showdown von Wembley (18 Uhr, ARD und Magenta TV) einen Überblick über die großen Duelle zwischen der Mannschaft und den "Three Lions". Anzeige

30. Juli 1966, WM-Finale, 2:4 n.V. Drin oder nicht drin? 2:2 steht es in der Verlängerung, als Englands Geoff Hurst den Ball an die Unterkante der Latte knallt. Von dort springt das Leder auf die Torlinie und zurück ins Feld. Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein Schweizer, entscheidet zunächst auf Eckball. Nach Rücksprache mit seinem sowjetischen Linienrichter Tofik Bachramow entscheidet er auf Tor. Erst 35 Jahre später gesteht Hurst in seiner Autobiografie, dass der Ball nicht drin gewesen sei. "Nach dem Spiel waren wir alle so kaputt, dass in der Kabine über das Tor gar nicht groß diskutiert wurde", erinnert sich Franz Beckenbauer. Hier mehr zum Spiel lesen: Das wohl legendärste Tor zwischen England und Deutschland fiel 1966





14. Juni 1970, WM-Viertelfinale, 3:2 n.V. "Wir hatten noch was gut zu machen“, schildert Uwe Seeler die Stimmung vor dem Anpfiff im mexikanischen Leon. Höhenluft und extreme Hitze machen den Spielern das Atmen schwer. Nach 50 Minuten liegt Deutschland mit 0:2 zurück. Beckenbauer erzielt den Anschluss, Seeler gelingt mit einem akrobatischen und mittlerweile legendären Hinterkopf-Tor der Ausgleich. In der Verlängerung ist der WM-Torschützenkönig zur Stelle: Gerd Müller trifft zum 3:2.

29. April 1972, EM-Viertelfinale, 3:1 Im EM-Viertelfinale, das als Qualifikation für die Endrunde damals noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, gelingt Deutschland der erste Sieg im Wembley-Stadion. "Das Spiel war das Größte an Spaß, was ich mir vorstellen konnte", sagt Günter Netzer. Bei typisch britischem Dauerregen markiert er nach Toren von Uli Hoeneß und Gerd Müller per Elfmeter den Endstand. Netzer: "An diesem Tag wurde die Mannschaft geboren, die Europameister wurde." Hier mehr zum Spiel lesen: Netzer stößt "aus der Tiefe des Raumes" in die Weltspitze

29. Juni 1982, WM-Zwischenrunde, 0:0 Im mit 75.000 Zuschauern vollbesetzten Estadio Santiago Bernabeu von Madrid ereilte die englische Mannschaft, die nach zwölf Jahren erstmals wieder die Qualifikation für eine WM geschafft hatte, im Format der Zwischenrunde das Aus - obwohl man den favorisierten Deutschen zuvor ein Unentschieden abgetrotzt hatte. In einem insgesamt langweiligen Spiel sorgte Karl-Heinz Rummenigge für das einzige Highlight, als er kurz vor Schluss die Latte traf.

4. Juli 1990, WM-Halbfinale, 4:3 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.) Am Spieltag ruft Ehrenspielführer Fritz Walter im deutschen Teamhotel an und macht Mut. "Am 4. Juli sind wir unschlagbar", erinnert er an das "Wunder von Bern", den ersten deutschen WM-Titelgewinn 1954. Abends folgt im Stadio delle Alpi in Turin das erste Elfmeter-Drama zwischen Deutschen und Engländern. Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Riedle und Olaf Thon verwandeln sicher. Bei den Engländern scheitert Stuart Pearce an Bodo Illgner, Chris Waddle schießt übers Tor. "Es war das beste Spiel der WM", urteilt Brehme, der vier Tage später in Rom das Endspiel gegen Argentinien vom Elfmeterpunkt entscheidet.

26. Juni 1996, EM-Halbfinale, 6:5 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.) In ihrem Fußball-Tempel Wembley haben die Engländer erneut das Nachsehen. Wieder versagen ihnen im Elfmeterschießen die Nerven. Bereits nach zwei Minuten gehen die Gastgeber durch Alan Shearer in Führung, Stefan Kuntz gleicht früh aus. In der Verlängerung hat die Elf von Berti Vogts viel Glück - und in Andreas Köpke einen tollen Rückhalt: Im Elfmeterschießen verwandeln die ersten fünf Schützen beider Teams. Dann scheitert Gareth Southgate an Köpke. Andy Möller verwandelt wuchtig. Vier Tage später ist Deutschland Europameister. Apropos Southgate und Köpke: Als englischer Nationaltrainer und als Bundestorwarttrainer stehen sie sich beide 25 Jahre später erneut gegenüber, diesmal im EM-Achtelfinale und im neuen Wembley-Stadion.

17. Juni 2000, EM-Vorrunde, 0:1 Nach einem enttäuschenden 1:1 gegen Rumänien stand das kriselnde, aber als Titelverteidiger angetretene DFB-Team gegen die Engländer bereits unter Druck - verlor im belgischen Charleroi jedoch trotz einer Leistungssteigerung mit 0:1. Torjäger Alan Shearer schockte die Mannschaft von Erich Ribbeck, bei der Youngster Sebastian Deisler besonders überzeugte, mit seinem Treffer kurz nach Wiederanpfiff. Am Ende der Vorrunde stand für beide Mannschaften das Aus, nachdem Deutschland gegen eine portugiesische B-Elf eine 0:3-Pleite kassierte. Es war das letzte Länderspiel des umstrittenen Ribbecks, der einen Tag nach dem Portugal-Fiasko zurücktrat und den Weg für Rudi Völler frei machte.