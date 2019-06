Von Weydandt-Märchen bis Heldt-Ausraster: Das war die Bundesliga-Saison von Hannover 96 

Angesichts des Abstiegs in die Zweitklassigkeit war das sicher eine Saison zum Vergessen. Erinnern wird man sich trotzdem an diese Bundesliga-Spielzeit von Hannover 96, die geprägt war von Misserfolgen und personellen Veränderungen. Wir blicken zurück.

Angefangen mit dem Weydandt-Märchen und hoffnungsvollen Auftritten gegen Champions League-Teilnehmer gerieten die Roten dennoch in eine unaufhaltsame Abwärtsspirale, weil zuerst die Ergebnisse und dann auch die Leistung nicht stimmten. Nach aufopferungsvoller Gegenwehr bei den ersten Auftritten folgte ein blutleerer Auftritt gegen den 1. FC Nürnberg (0:2, 4. Spieltag) - und damit der klare Wink, dass der Abstiegskampf in der Landeshauptstadt Niedersachsens allgegenwärtig ist.

"Abstiegskrampf" - Kellerkinder so schlecht wie nie

Ein historisch schlechter Abstiegskampf lässt 96 aber sogar noch am 30. Spieltag von dem Wunder träumen. Nürnberg und Stuttgart konnten sich nicht befreien und auch Vizemeister Schalke 04 konnte nur von Glück reden, nicht in den Tiefen des Kellers gerutscht zu sein. Vor dem Gastspiel in Berlin traf Doll eine bezeichnende Aussage: "Es ist unglaublich, dass man mit 14 Punkten immer noch träumen kann." Bei Hertha BSC holte sein Team "sogar" den 15. Punkt und träumte bei nur noch drei verbleibenden Spielen weiter von der Sensation. Die Roten zeigten sich in den darauffolgenden Partien verbessert, doch wie es endete, wissen wir jetzt...

Ein Märchen, Ausraster, Entlassungen, Kuriositäten und Tränen: Die Saison von Hannover 96 im Galerie-Rückblick.