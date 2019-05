Vor 10 Jahren: RB Leipzig startet Mission Bundesliga

19. Mai 2009 – am Sonntag ist es auf den Tag genau zehn Jahre her, dass RB Leipzig als Verein das Licht der Welt erblickte und offiziell gegründet wurde. Die Roten Bullen kämpfen mittlerweile seit drei Spielzeiten in der Bundesliga um Punkte und haben sich dank starker Leistungen bereits zum zweiten Mal für die Champions League qualifiziert. Dazu wartet am Samstag – es liest sich ein bisschen wie ein Drehbuch – das Finale des DFB-Pokals gegen Rekordmeister Bayern München und damit die Chance auf einen ersten großen Titel.