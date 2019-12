Vor 5021 Zuschauern! MTV Vorsfelde verliert Rekordspiel

Nach dem Seitenwechsel hätte Vorsfelde schnell eine starke Phase gebraucht, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren, stattdessen marschierte Braunschweig auf sieben Tore Differenz davon. Auffällig: Braunschweig war immer wieder mit Würfen aus dem Rückraum erfolgreich, Vorsfelde gelang es zu selten, den starken Spielfluss der Gastgeber zu unterbrechen. Etwas mehr als fünf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da klappte es dann. Mehrere Braunschweiger Angriffe ohne Erfolg, Vorsfelde traf wie am Fließband – das Team aus dem Eichholz war wieder auf drei Treffer dran.

Bereits vor dem Spiel war dem Publikum mit Cheerleadern, Gratisshirts und Flammenshow beim Einlauf der Teams einiges geboten worden – die Zuschauerzahl war mit 5021 ein neuer deutschlandweiter Oberliga-Rekord, die alte Bestmarke wurde um gut 1500 Gäste übertroffen. Die Gastgeber kamen mit viel Wucht im Angriff besser ins Spiel , Vorsfelde lief sich zu häufig in der gegnerischen Abwehr fest, es fehlte die Durchschlagskraft. Doch auch wenn die Angriffe gelangen, verpassten die Razorbacks die nötigen Treffer. Braunschweigs Torhüter Marek Stefanic hielt überragend, zwischenzeitlich fehlte den Vorsfelder Würfen aber auch die nötige Präzision. Angetrieben vom Hallensprecher, der bei jeder gelungenen Aktion des Heimteams noch lauter brüllte als die Zuschauer, hatte sich Braunschweig zur Pause ein Polster von vier Toren erspielt. Highlight aus Vorsfelder Sicht: Ein Tor per Kempa-Trick von Linksaußen Lars Hoffmann.

Dass das Spiel bis zum Schlusspfiff aber doch endgültig in Richtung der Braunschweiger kippte, lag weniger an Vorsfelder Fehlern, sondern mehr an der Qualität der Löwenstädter. Stefanic hielt einen Ball nach dem anderen und wurde lautstark gefeiert, vorn überragten Marko Karaula und Philipp Krause. Vorsfelde hielt bis zum Schluss mit toller Moral dagegen, musste sich jedoch geschlagen geben – Braunschweig hatte eindrucksvoll bewiesen, dass sich das Team im Kampf um den Aufstieg nur selbst noch schlagen kann.

„Meine Mannschaft hat sich ganz teuer verkauft“, sagte der sichtlich stolze MTV-Trainer Daniel Heimann. Wir hatten Braunschweig mit einer starken Abwehrleistung am Rande der Verzweiflung. So gut wie wir hat sich noch keiner verkauft.“ Dass Zünglein an der Wage hatte für Heimann einen Namen – Stefanic. „Er hat wirklich überragend gehalten, beeindruckend.“ Das Fazit des Coaches fiel trotz der Niederlage positiv aus: „Wir haben vor einer tollen Kulisse bewiesen, dass Vorsfelde tollen Handball auf hohem Niveau spielen kann.“ Auch bei Manager André Frerichs rückte die Niederlage in den Hintergrund: „Wir können sehr stolz auf uns sein, auch wir sind Teil dieses Zuschauer-Rekords. Es war eine tolle Erfahrung.“

MTV: Krüger, Wilken – Schwarz, Kühlbauch (1), Tangermann (1), J. Thiele, Herda, Hartfiel (5), Bock (2), Bangemann (1), Günther, M. Thiele (6), Schilling, Hoffmann (8).