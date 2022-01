Vor 85 Jahren in Berlin: Herbert Gabriel kam, sah und traf für den VfB Leipzig

Leipzig. Er kam schüchtern und etwas verlegen in die SPORTBUZZER-Redaktion. Das Gespräch mit Zeitzeugen eines großen Leipziger Fußballereignisses wurde zur interessanten Geschichtsstunde. Herbert Gabriel kam in Fahrt, als es um sein großes Spiel ging - das deutsche Pokalfinale 1937. Wegen der Olympischen Spiele 1936 konnte es erst am 3. Januar des folgenden Jahres ausgetragen werden. Gabriel traf mit seinen Mannschaftskameraden vom VfB Leipzig auf die Kicker von Schalke 04. Das war damals in den dreißiger Jahren so etwas wie Bayern München - kaum zu bremsen und selten zu bezwingen. Anzeige

Dreimann-Sturm gegen Schalke

Nach dem Vorbild anderer europäischer Fußball-Nationen führten 1935 die DFB-Funktionäre den Pokalwettbewerb im deutschen Fußball ein. Erster Gewinner wurde der 1. FC Nürnberg nach einem 2:0 über Schalke 04. Die Knappen - einige arbeiteten tatsächlich noch im Steinkohlenrevier unter Tage - wollten bei der erneuten Finalteilnahme den Cup nach Gelsenkirchen holen. Die kaum bekannten Leipziger sollten ihnen gerade recht kommen. Deren letzte großen Erfolge lagen Jahrzehnte zurück. Dreimal war der VfB deutscher Meister (1903, 1906 und 1913), gehörte zwar in Mitteldeutschland zur Elite, doch darüber hinaus reichte es nicht mehr zu Meriten.

Der VfB Leipzig trat als krasser Außenseiter die Bahnreise Richtung Berliner Olympiastadion antrat. „Selbst unsere ältesten Spielerei hatten das noch nicht erlebt“, konnte sich Gabriel noch daran erinnern, dass die Schalker Spieler arrogant an ihnen vorbeischauten, wenn sie sich im Hotel Russischer Hof begegneten. Was auch sollte der VfB ausrichten gegen die damaligen Fußball-Götter Fritz Szepan und dessen Schwager Ernst Kuzorra? Beide begründeten eine Ära im deutschen Fußball wesentlich mit, prägten mit dem „Schalker Kreisel“ – dem schnellen Kurzpassspiel – jahrelang den Erfolgsstil des FC Schalke 04. Die Namenlosen aus Leipzig kamen da gerade recht.

Es lief anders: Nicht nur die mehr 60 000 Zuschauer zeigten sich überrascht, was sich auf dem Rasen bei angenehmen Temperaturen abspielte. Die Schalker sahen sich in die Defensive gedrängt. Der Leipziger Dreimann-Sturm wirbelte die Abwehr durcheinander und sah sich belohnt. Bereits nach 20 Minuten bejubelte die tausendköpfige Leipziger Anhängerschar das Führungstor durch Jakob May. Und der schnelle Herbert Gabriel entwischte in der 31. Minute seinen Verfolgern und jagte das Leder in die Maschen. Zum Jubeln bleib keine Zeit, denn diese Treffer stachelte die Konkurrenten aus dem Ruhrpott erst richtig an.

René Müller kickt unter Gabriel

Doch mehr als Kalwitzkis Treffer sprang für die Favoriten nicht heraus. Mit 2:1 sicherte sich der VfB Leipzig den Pokal. „Ich meine, es war vor allem unser Kampfgeist und der Ehrgeiz, den Schalkern zu beweisen, dass wir auch gut spielen können“, erklärte Gabriel später die Motivation seiner Truppe. Gejubelt wurde im Olympiastadion, auf der Bahnfahrt und natürlich bei der Ankunft auf dem Hauptbahnhof. Hunderte ließen ihre Helden hochleben. „So etwas vergisst man nicht“, gestand der Pokal-Torschütze. Aber auch das folgende Ereignis brannte sich bis ans Ende seiner Tage ins Gedächtnis ein: Gabriel eilte schnurstracks vom Bahnhof an seinen Arbeitsplatz und war erschrocken, als er dort vom Meister einen gewaltigen Anpfiff bekam. Weshalb er eine halbe Stunde zu spät zum Dienst erscheint, so wollte es der Chef wissen. Dessen Großtat hatte sich noch nicht bis in die Werkshalle herumgesprochen.

Wie fast alle Kicker hatte auch Gabriel sein Vorbild. „Das war Matthias Sindelar. Der Wiener konnte alles am Ball und seine Schusstechnik war sagenhaft. Er lupfte den Ball an und in der Drehung jagte er ihn aufs Tor. Das konnte kein anderer.“ Eine Kostprobe von dessen Klasse bekamen die VfB-Spieler in Le Havre am 30. Mai 1937 zu sehen. Die Organisatoren der Weltausstellung in Paris luden zu einem Turnier ein. Chelsea London, Bologna, Budapest, Marseille, Austria Wien. Auch die Pokalgewinner aus Leipzig präsentierten sich. Gegen die Österreicher blieb der VfB beim 0:2 chancenlos.