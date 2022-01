Vor Auerbach-Spiel: Lok Leipzig mit „freiem Kopf“ in der Auftaktwoche

Leipzig. Almedin Civa lässt keine Gedankenspiele zu. „Hätte, Hätte – Fahrradkette“, antwortet der Chefcoach des 1. FC Lok Leipzig auf die Frage, ob es gegen Carl Zeiss Jena am vergangenen Wochenende auch hätte schiefgehen können. Seine Schützlinge besiegten die Thüringer am Sonnabend 3:2, setzten ein erneutes Ausrufezeichen im Spitzenfeld der Regionalliga Nordost und besiegten einen weiteren Hochkaräter der Liga. Doch bis zum 1:0 durch Djamal Ziane quasi mit Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber das Zepter in der Hand.

