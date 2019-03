Vor Augsburg und Schalke: Bei Hannover 96 schneit Hoffnung rein

Mannschaft und Publikum hatten sich gemeinsam reingehängt. Die Spieler holten bei der Schneeballschlacht den 0:2-Rückstand auf, um nach dem 2:3 doch „völlig ausgelaugt und total traurig in der Kabine zu sitzen, weil du nichts in der Hand hast“, beschrieb Doll die Szenerie. „Ein Punkt wäre gut gewesen für die Moral.“

Thomas Doll hatte sein Erweckungserlebnis in der zweiten Halbzeit. „Da hat man gemerkt, was hier los sein kann in Hannover, das ist echt beeindruckend“, lobte der 96-Trainer die Stimmung in der HDI-Arena. „Umso trauriger, dass wir uns nicht belohnt haben.“

Nun aber schneite wieder Hoffnung rein. „Die Platzverhältnisse waren prädestiniert zum Kämpfen“, meinte Marvin Bakalorz. „Die Mannschaft lebt und kämpft“, erklärte der neue Kapitän und versprach: „Mit dem Willen werden wir in den nächsten Wochen punkten.“

„Das Glück hat gefehlt“, urteilte 96-Chef Martin Kind. „Es tut mir leid für die Mannschaft, ein Unentschieden hätte einen Schub gegeben.“ Kind tadelte das Team nicht, auch bei dem viel diskutierten Verriss der vergangenen Woche („die Mannschaft ist schlecht zusammengestellt, kaputt und gescheitert“) war das Ziel seiner Kritik offenbar weniger die Mannschaft als der dafür verantwortliche Manager Horst Heldt. Kind zeigt Verständnis für die Spieler. „Ich freue mich, dass die Mannschaft gezeigt hat, was man erwarten kann und muss“, sagt der 96-Chef nun. „Ich wünsche ihr, dass sie sich mit einem Erfolgserlebnis belohnt.“ Kind kündigt an: „Wir werden kämpfen, aber die Situation auch mit Realismus bewerten.“

Hannoversche Rechenspiele

An den nächsten beiden Spieltagen können Weichen gestellt werden. Entweder endgültig Richtung Abstieg – oder doch noch mal zu Platz 16. Am kommenden Sonnabend spielt 96 in Augsburg, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 15 schon acht Punkte mehr hat. Danach kommt Schalke, zurzeit auf Platz 14 und neun Punkte besser. „Wenn wir es hinkriegen, dass der ein oder andere Spieler seine beste Leistung abruft, besteht doch noch die Chance auf den Relegationsplatz“, hofft Doll.

Fünf Punkte Rückstand sind es auf Stuttgart, das auf Relegationsplatz 16 steht. Sollte 96 jetzt in Augsburg verlieren und Stuttgart gleichzeitig das Heimspiel gegen Hoffenheim gewinnen, wäre das zarte Pflänzchen Hoffnung gleich wieder verwelkt, der Abstieg nicht mehr zu verhindern.

Doll möchte sich nicht ans Verlieren gewöhnen

„Es ist alles möglich“, vermutete Manager Heldt. „Es wird immer schwerer von Spieltag zu Spieltag, das ist auch keine Frage. Aber Aufgeben liegt nicht in meinen Genen. Vielleicht schaffen wir noch das Wunder.“

Einstweilen wird Doll „ein bis zwei Tage brauchen“, um die fünfte Niederlage in seinem sechsten 96-Spiel zu verdauen. „Das ist keine schöne Serie für einen Trainer, das kenne ich nicht, und daran möchte ich mich auch nicht gewöhnen.“ Doll verspricht: „Ich werde mein Bestes geben und schauen, was am Ende dabei herauskommt.“ Vielleicht ja ein erfolgreiches Erweckungserlebnis im Abstiegskampf.