Vor Bayern-Duell - Uli Hoeneß ätzt gegen FC Barcelona: "Ein Fall für den Insolvenzrichter"

Auf dieses Spiel schaut die Fußball-Welt. Etwas mehr als ein Jahr nach dem sensationellen 8:2-Erfolg im Halbfinale des Champions-League-Turniers 2020 heißt es in der Königsklasse wieder: FC Barcelona gegen FC Bayern München. Ein Topspiel zweier Fußball-Giganten eröffnet also die neue Europacupsaison am Dienstagabend im Camp Nou (21 Uhr/Amazon Prime). Wenn es nach Ex-FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß geht, hat aber einer der beiden Klubs seine besten Tage hinter sich, der katalanische FCB: "Eigentlich sind wir der Favorit, weil Barcelona aufgrund der Spielerverkäufe und der wirtschaftlichen Probleme nicht in Bestform sein kann", sagte Hoeneß am Montagabend in der Radiosendung "Blaue Couch" bei Bayern 1 - und begann dann gegen Barcelona, das "eigentlich pleite" sei, zu ätzen.

Hoeneß weiter: "Wenn Barcelona in Deutschland wäre, wäre das ein Fall für den Insolvenzrichter. Barcelona ist für uns überhaupt kein Vorbild mehr", sagte der 69 Jahre alte Ehrenpräsident der Bayern. Das große Barca ächzt unter horrenden Schulden in Höhe von über 1,2 Milliarden Euro. Neben Weltstar Lionel Messi (ablösefrei zu Paris St.-Germain) musste auch ein Großverdiener wie Antoine Griezmann zurück an Atlético Madrid verliehen werden. Die größte Offensivgefahr für die Bayern stellt nun wohl der Niederländer Memphis Depay dar. Gegen diese Mannschaft will Hoeneß "auf keinen Fall verlieren".