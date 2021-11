Vor Biathlon-Etappe in Dresden: Michael Rösch wirbt für Blutspenden

Dresden. Die Biathlon-Tour, ein Event für Jedermann, ist am Freitag und Sonnabend erstmals in Dresden zu Gast. Begleitet von Olympiasieger Michael Rösch steigt die Zweitages-Etappe als Indoor-Variante in der Centrum-Galerie und bildet zugleich den Auftakt für eine zweiwöchige DRK-Blutspende-Challenge. Unter dem Motto „Sport trifft Blutspende“ haben Interessierte zwei Tage lang Gelegenheit, bei einem interaktiven Indoor-Biathlon-Training die Sportart kennenzulernen. Anzeige

Bis zum 26. November sollen dann insgesamt 300 Blutspenden im DRK-Blutspendezentrum in der Centrum Galerie für Dresdner Patienten fließen. Ziel ist es, einen Grundstock für die lückenlose Feiertagsversorgung schwerkranker Patienten mit Blutpräparaten in der Region zu legen. Alle Spender innerhalb des Zeitraumes der Blutspende-Challenge nehmen an einer Verlosung teil und erhalten einen 15-Prozent-Rabattgutschein auf ihren Einkauf bei SportScheck. Wird das „sportliche“ Ziel von 300 Blutspenden in zwei Wochen erreicht, verzehnfacht Rösch die erreichte Anzahl und spendet diese in Form einer Geldsumme an den Verein Sonnenstrahl e.V. Dresden für krebskranke Kinder und deren Familien.