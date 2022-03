Vor BVB-Spiel: 19 Corona-Fälle bei Mainz 05 – Mannschaftstraining abgesagt

Die Vorbereitungen von Mainz 05 auf das anstehende Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) wurden erheblich erschwert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wurden 19 Mitglieder des Lizenzspielerbereichs (Spieler, Trainer, Trainerstab) positiv auf das Coronavirus getestet. Die negativ getesteten Akteure absolvierten am Donnerstag eine individuelle Einheit. Das Mannschaftstraining wurde abgesagt.

Anzeige