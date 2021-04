Vor dem 28. Bundesliga-Spieltag: Guido Schäfers Blick in die Glaskugel

Leipzig. Der 28. Bundesliga-Spieltag und das große Wunden-Lecken der Großkopferten aus München und Leipzig . Die Bayern pfeifen nach dem 2:3 gegen Paris personell und mental aus dem letzten Loch, empfangen die sperrigen Unioner . RB Leipzig will nachweisen, dass es ein Leben nach dem 99-prozentigen Aus im Meisterkampf gibt.

Bielefeld - Freiburg : Die Arminen haben in Mainz am Rhein einen über die Maßen glücklichen Punkt ergattert, werden gegen Freiburg nur dann punkten, wenn der Fußball-Gott die Bielefelder Vereinsbrille auf der Nase trägt. Vorteil Arminia? Für Freiburg ist die Saison mehr oder minder gelaufen. 1:2.

Bayern - Union : Die Bayern haben gegen Paris vom Strand aus das Meer verfehlt, kassierten eine Niederlage, die sie so noch nie kassiert haben. Erschwerend hinzu kommen diverse Ausfälle und der Ehestreit des Paares Flick/Salihamidzic. Das könnte und wird in Punktverlusten gegen die selbstgewissen Berliner münden. 2:2.

Frankfurt - Wolfsburg: Beide spielen ihre beste Saison seit Jahrhunderten, beide werden sich nach menschlichem Ermessen für die Champions League qualifizieren. Was liegt also näher als ein schiedlich-friedliches Unentschieden im Hit des Spieltages? André Silva und Filip Kostic denken nicht in diesen Kategorien und schießen die SGE zum Sieg. 2:1.