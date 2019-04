Vor dem Aufgalopp in Leipzig: Mister Bean "ist jetzt wirklich mal dran"

Leipzig. Marco Angermann, 52, hält seit sieben Jahren als einziger Galopptrainer im Scheibenholz die Stellung, mit zunehmendem Erfolg. Aktuell betreut der gebürtige Magdeburger 20 Rennpferde. Wie für so viele Leipziger ist auch für Marco Angermann der Renntag am 1. Mai im Leipziger Scheibenholz ein Höhepunkt. Doch schon am Samstag beim Aufgalopp im Magdeburger Herrenkrug hofft er auf Erfolge seiner Schützlinge. Marco Angermann über Hoffnungen und Probleme sowie seine Ambionen für das Rennjahr 2019.

Welche Pferde aus Ihrem Stall laufen am 1. Mai ?

Geplant sind fünf Starter: Al Reef, Fritz, Alte Adventure, Mister Bean und Sameer.

Ist ein Sieg-Kandidat dabei?

Mister Bean auf alle Fälle. In Hoppegarten war er knapp geschlagen, der ist jetzt mal wirklich dran. Ich sag es mal so: Der ist am dransten.

Warum läuft Ihr aktuell bekanntestes Pferd Leipzig nicht am 1. Mai auf der Heimatbahn?

Weil wir mit ihm eine weitere Distanz gehen wollen, 2000 Meter. So ein Rennen gibt es am 1. Mai hier nicht. Er wird am Sonnabend beim Saison-Aufgalopp in Magdeburg starten.

Mit welchen Chancen?

Naja, die Dreijährigen-Rennen sind immer schwer vorherzusagen. Wir hoffen natürlich, dass er sich platzieren kann. Es sind die 2000 Meter, die wir uns vorgestellt haben und wir müssen es probieren Richtung Derby. Da muss er die Strecke können.

Was ist für den Hengst Leipzig generell möglich?

Das kann man noch nicht sagen. Vom Charakter her ist es auf jeden Fall ein feines Pferd. Das ist zunächst einmal eine gute Voraussetzung.

Die Boxen sind ganz gut gefüllt. Wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen hier im Scheibenholz?

Voll zufrieden kann man nie sein. Aber es ist okay. Die Sandbahn ist etwas trocken, wie uns aktuell überhaupt die Trockenheit zu schaffen macht. Dafür kann niemand was. Wo wir unsere Pferde stehen haben, kann ich sagen, die Ställe sind okay, und die halten wir auch in Ordnung.

Wie beurteilen Sie die Lage des Galoppsports in Deutschland generell?

Es nimmt immer mehr ab. Immer weniger Rennbahnen, weniger Besitzer, weniger Pferde, weniger Rennen, das ist ein Kreislauf. Die Geldpreise haben sich auch nicht geändert. Man muss leider sagen, dass sich in den letzten Jahren nicht viel verbessert hat.

Worauf kommt es an, wenn man in den Galoppsport mit einem eigenen Pferd oder einer Beteiligung an einem Pferd einsteigen will?

Man muss für den Sport begeistert sein, das ist das A und O. Dann kann das viel Spaß machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche ein Rennpferd als Investment sehen. Das gibt es sicherlich, aber man sollte auch ein bisschen Interesse am Rennsport haben.

Sie sind mit einem Sieg (der Wallach Mockingjay bei einem Ausgleich III am 7. April in Hoppegarten) und mehreren Plätzen in den Geldrängen gut ins Rennjahr gestartet. Was ist die Zielmarke für dieses Jahr?

Ich würde gerne 15 Siege anpeilen. Im vorigen Jahr waren es elf. Eine kleine Steigerung wäre schon schön. Schön wäre auch, wenn es mit Siegen in höherwertigen Rennen klappt, in denen es auch höherer Rennpreise gibt. Die Dreijährigen sind da meine Hoffnungsträger.

Trainingsliste von Marco Angermann (in Klammern Alter und Besitzer der Pferde)*:*

Al Reef (4, Stall Emilia) Alte Adventure (4, Rennstall Scheibenholz) Cioccoholic (5, Stall Emilia) Fritz (8, Nina Horn) Galactic Dancer (4, Cornelius Beetz) Leipzig (3, Rennstall Scheibenholz) Mazaska Jaci (4, Stall Schwalbe) Miss Manja (5, Stall Sonnenschein) Mister Bean (4, Stall Sonnenschein) Mockingjay (5, Steffi Schröder) Nomia (5, Stallschwalbe) Oxbridge Blue (6, Stall BAfU) Sameer (7, Cornelius Beetz) Secret Ace (3, Stall BAfU) Seeadler (2, Stall KImberley) Semper Fidelis (3, Stall Brückwiese) Sternzeichen (9, Dominique Rehder) Tayfun (4, Sabine Klohss) Tonika (4, Stall Tommy) Varro (3, Manfred Baumgarten)

