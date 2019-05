Vor dem DFB-Pokalfinale: So lief das RB-Fanfest auf dem Breitscheidplatz

Berlin. Ein Meer aus weiß-roten Schals und Fahnen verwandelte den Berliner Breitscheidplatz zum „Hauptquartier" der RB -Fans in der Bundeshauptstadt. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, hallte es unzählige Male über den Platz – der Fangesang war mit Abstand der Beliebteste unter den Leipziger Anhängern. Die RB -Unterstützer, die sich auf dem offiziellen Fanfest der „Roten Bullen“ versammelt hatten, reisten mit dem Fanzug, Fanbussen oder mit dem Auto an.

Die Fans von RB Leipzig marschieren am Nachmittag gemeinsam in Richtung Olympiastadion. ©

Um 15 Uhr startete der stimmungsvolle Fanzug vom Breitscheidplatz aus in Richtung Olympiastadion. Gegen 16 Uhr kamen die Fans dann am S-Bahnhof Charlottenburg an. Von dort an ging es mit der S-Bahn weiter zur Arena. Der Breitscheidplatz leerte sich zunehmend. Ein abruptes Ende fand das Fanfest aber wegen eines herrenlosen Gepäckstücks – die Polizei musste den Platz wegen Sicherheitsbedenken räumen. Doch das hinderte die Fans nicht daran, weiterhin Gesänge anzustimmen und dem Finale entgegenzufiebern. Mit der großen Hoffnung auf den Pokalsieg machten sich dann auch die letzten Fans auf den Weg zum Olympiastadion.