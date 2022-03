Vor dem Duell beim Berliner AK: Wie fit ist der 1. FC Lokomotive Leipzig?

Leipzig. "Wir müssen so schnell wie möglich wieder fit werden. Das ist das Wichtigste“, stellte Torjäger Djamal Ziane am Samstag nach dem Unentschieden seines FC Lok gegen Eilenburg klar. Nach fast vierwöchiger Coronapause waren die physischen Defizite vor allem im Defensivverhalten deutlich ersichtlich. Und so wird auch am Mittwoch der Fitness-Zustand des Teams ausschlaggebend sein, wenn Lok zum Nachholspiel beim Berliner AK antritt (19 Uhr, MDR-Livestream).

