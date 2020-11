Leipzig/Paris. Am Mittwoch, 11 Uhr, landet der Privatjet von Paris St. Germain in Leipzig. Im Gepäck: Ein 3:0 in Nantes in der Ligue 1, ein 2:0 bei Basaksehir Istanbul in der Champions League, Hoffnung auf einen weiteren Dreier in der Königsklasse. Die Pariser müssen bei den Roten Bullen (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) ohne Superman Neymar (muskuläre Probleme) auskommen, können aber auf Batman Kylian Mbappé zurückgreifen. Die Nacht vorm Spiel verbringt der französische Meister im Steigenberger. Cheftrainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Leonardo werden auch dann kein Doppelzimmer beziehen, wenn es in allen anderen Räumlichkeiten zieht.

Diagnose: Es ist keine Liebe

Als Caterine Valente 1954 die Welt mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ wuschig machte, waren Tuchel/Leonardo nicht mal in Planung. Tuchel kam am 28. August 1973 im schwäbischen Krumbach zur Welt. Leonardo schlüpfte am 5. September 1969 in Rio de Janeiro. Beide wurden reich und berühmt. Neuerdings sind 86381 Krumbach und 20000-000 Rio nah beieinander, seit Sommer 2019 stehen Star-Trainer Tuchel, 47, und Star-Sportdirektor Leonardo, 51, bei Paris St. Germain unter Vertrag. Am 18. August 2020 feierten die Pariser mit dem 3:0 gegen RB im Champions-League-Halbfinale den größten Erfolg der Club-Historie. Tuchel hat Neymar, Kylian Mbappe und Angel di Maria die Segnungen des Teamworks nähergebracht. Im Normalfall lassen historische Siege Liebes ähnliche Beziehungen entstehen. Bei Tuchel/Leonardo verhält sich die Nummer anders.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Halbfinal-Duell mit PSG Das war ernüchternd: RB Leipzig präsentierte sich im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain über weite Strecken seltsam gehemmt, passiv und ohne Ideen und verlor auch in dieser Höhe verdient mit 0:3. ©

Ganz Paris hat aufgegeben, träumt längst nicht mehr von der Liebe zwischen den beiden. Die Alphamännchen sind sich nicht grün. Auch und vor allem in Sachen Transfers. Tuchel wollte Innenverteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und bekam Mittelfeldspieler Danilo Pereira vom FC Porto. Als sich Tuchel kritisch über dieses und jenes äußerte, packte der smarte Weltmann die Schorsch-Schwarzenbeck-Gedächtnisgrätsche aus. „Wenn Tuchel bleiben möchte“, so Leonardo, „sollte er unsere Politik und die internen Regeln respektieren.“ Im Sommer 2021 läuft TTs Vertrag aus, über eine Ausweitung der Geschäftsbeziehung wurde noch nicht gesprochen. Gut möglich, dass das so bleibt.

Mini-Sommerpause fordert Tribut

Wo wir schon bei den unterschiedlichen Aggregatzuständen von Beziehungen sind: Mögen sich RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann, 33, und Sportdirektor Markus Krösche, 40, eigentlich noch? Ja, tun sie, bewohnen justament trotzdem keine Insel der Glückseligen. Die Roten Bullen haben zweimal verloren. 0:5 in Manchester, 0:1 in Mönchengladbach. Nagelsmann wählte Blumiges zur Einordnung. „Erfolg ist keine Tür, sondern eine Treppe.“ Auf den Stufen nach oben staubt es, bietet selbst das Treppengeländer wenig Halt.

Eine Annäherung ans komplexe Problemfeld: Die Mini-Pause nach dem K.o-Turnier in Lissabon fordert Tribut - in Sachen Form, Gesundheit, Aufstellung und Taktik. Nagelsmann jongliert, wagt und gewinnt nicht immer. Beim Spiel in Gladbach musste er Kevin Kampl ins Rennen schicken, obwohl dem nicht gut war. Und er musste Amadou Haidara bringen, obwohl der in zweiwöchiger häuslicher Quarantäne keinen Ball gesehen hatte. Die Pressinglinie, Gradmesser für Fitness und Selbstvertrauen, muss in Tagen und Wochen wie diesen nach hinten verlegt werden.