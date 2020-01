Vor dem Heimstart von Hannover 96: Rasen in der HDI-Arena wird ausgetauscht

Der Rasen war fällig – in der HDI-Arena tauscht Hannover 96 den Belag aus. Bis zum Dienstag soll der neue Rasen – aus den Niederlanden geliefert – verlegt sein. Erstmals bespielt wird er bei der Partie am 1. Februar gegen Wehen Wiesbaden. Erst einmal spielt Hannover 96 aber am Dienstagabend (20.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg .

Die Vorgeschichte

Das Thema Stadionuntergrund hat in Hannover eine kleine Vorgeschichte. Hannover 96 und der Rasen in der HDI-Arena – es ist eine Never-Ending-Story. In der Vergangenheit zeigte sich das grüne Geläuf häufiger in einem schlechten Zustand. Das war zum Glück für 96 nach der Hinrunde dieser Saison nicht der Fall.

Im vergangenen Jahr zum Rückrundenbeginn musste der Rasen bereits nach drei Spielen wieder gewechselt werden – ein Saison zuvor nach vier Partien. DFB-Rasendoktor Paul Baader gab den Roten 2018 den Rat, nicht zu sparen beim neuen Grün. Die Daumen sind gedrückt, dass der Rasen in diesem Jahr länger hält...