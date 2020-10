Vor dem "Lockdown light": Diese Teams aus Hannover sind am Wochenende im Einsatz

Nachdem Bund und Länder am vergangenen Mittwoch einen erneuten Corona-Lockdown beschlossen haben, gelten ab Montag auch in Niedersachsen wieder schärfere Regeln. Mit strengen Kontaktbeschränkungen und Schließungen im Freizeitbereich sollen die steigenden Infektionszahlen eingedämmt werden. Die neuen Maßnahmen haben auch auf den Sport erhebliche Auswirkungen. Während der Profisport nur noch ohne Zuschauer stattfindet, ist der Freizeitsport weitgehend nicht mehr möglich.

Gelten sollen die Regeln ab dem 2. November für zunächst vier Wochen. Trotzdem wurden viele Partien in Handball, Fußball und Co. schon jetzt abgesagt. Nur wenige Teams sind noch im Einsatz. Welche Sportveranstaltungen an diesem Wochenende stattfinden, das lest ihr hier!

Fußball Am Samstag (14.00 Uhr) findet das Heimspiel des SV Ramlingen-Ehlershausen wie geplant statt. Der Tabellenzweite der Oberliga spielt gegen den MTV Wolfenbüttel. Ebenfalls im Einsatz sind der 1. FC Germania Egestorf/Langreder und Arminia Hannover. Die beiden Oberligisten treffen am Sonntag (14.00 Uhr) im direkten Duell aufeinander. In der Regionalliga Nord geht es für den HSC Hannover um wichtige Punkte. Das Team von Trainer Martin Polomka empfängt am Sonntag (14.00 Uhr) den FC Oberneuland. Spielen werden auch die Profifußballer - allerdings ohne Zuschauer. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert Zweitligist Hannover 96 bei der SpVgg Greuther Fürth.

Handball Bereits am Donnerstagabend mussten sich die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf mit einem ärgerlichen 27:27-Unentschieden bei den Eulen Ludwigshafen zufrieden geben. Am Wochenende stehen nun die vorerst letzten Spiele für die Drittliga-Handballer auf dem Programm. Am Samstag (18.00 Uhr) gastiert der HSV Hannover beim Team HandbALL Lippe II, am Sonntag (18.00 Uhr) reist der TuS Vinnhorst zum Tabellenneunten LIT 1912 II. Die Partien von Handball Hannover-Burgwedel und der TSV Hannover-Burgdorf II wurden abgesagt. In der 3. Liga der Frauen reist der TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst zur HSG Blomberg-Lippe II. Gespielt wird am Samstag um 18.00 Uhr. Das Heimspiel des Hannoverschen SC gegen den Tabellenvorletzten ASC Dortmund 09 findet dagegen nicht statt.