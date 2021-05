Vor dem Pokalfinale: Diese Probleme muss RB Leipzig endlich abstellen

Leipzig. In Musik und Theater sagt man gewöhnlich: Geht die Generalprobe daneben, klappt die Premiere umso besser. Übertragen auf den Sport und RB Leipzig könnte das bedeuten: Ja, die Samstagsniederlage bei Borussia Dortmund war unnötig. Macht aber nix. Dafür klappt‘s dann im Pokalfinale am Donnerstag. Ob es so einfach wird? Wohl kaum. Denn die Partie beim BVB offenbarte Probleme, die die Nagelsmann-Elf abstellen muss, will sie ihren ersten großen Titel holen. Anzeige

Gegen die "Großen" läuft's nicht

Das 2:3 war die neunte Partie gegen eines der aktuell auf den Plätzen eins bis sechs rangierenden Teams. Die Bilanz aus diesen Spielen gegen Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und eben Dortmund: ernüchternd. Lediglich einmal gelang RB ein Sieg (1:0 gegen Leverkusen am 30. Januar). Fünf Unentschieden stehen zudem zu Buche. Macht lediglich acht von möglichen 27 Punkten.

Es läuft also nicht gegen die „Großen“ der Bundesliga, und zwar vor allem auch in der eigentlich so hoch gelobten Defensive. Allein 15 ihrer nur 28 Gegentore kassierten die Sachsen gegen Teams aus den Top-6. Demgegenüber stehen nur zwölf eigene Treffer.

Die ersten 45 Minuten

Die wiederum offenbaren eine weitere Schwierigkeit: die erste Halbzeit. Da hapert es gefühlt seit Wochen. Zwar kommen Marcel Sabitzer und Co. immer mit viel Feuer aus der Kabine, das schlägt sich aber kaum in Zählbarem nieder. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt den subjektiven Eindruck. Lediglich in 16 Bundesliga-Partien gelang ein Tor in der ersten Halbzeit. Zwölf dieser Begegnungen gewann RB. Gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel sieht es weniger gut aus. Hier gelangen lediglich in zwei Duellen Treffer in der ersten Hälfte. Keines dieser Spiele (3:3 beim FC Bayern, 1:1 gegen Leverkusen) gewannen die Leipziger.

Ohnehin variiert die Fähigkeit, in den ersten 45 Minuten ein Tor zu erzielen, in der zweiten Halbserie stark. Gelang das im Januar nur in zwei von sechs Partien, klingelte es im Februar in drei von vier Spielen in Hälfte eins. Im März waren die Messestädter dann nur einmal in der ersten Halbzeit erfolgreich (3:0 beim SC Freiburg). Gleiches gilt für den April. Das 4:1 in Bremen war wettbewerbsübergreifend die letzte Begegnung, in der RB Treffer im ersten Spielabschnitt gelangen. Das ist inzwischen rund einen Monat her.

Gute Werte. Und sonst?

Apropos subjektiver Eindruck: Oft wirkt das Leipziger Spiel trotz ausbleibender Ergebnisse gar nicht so schlecht. Am Samstag gegen den BVB galt das zumindest für die zweite Halbzeit. Nach 90 Minuten hatte die Nagelsmann-Elf mehr Schüsse auf das Tor (7:4), mehr Ballbesitz (52:48 laut bundesliga.de, 56:44 laut transfermarkt.de), mehr Pässe (532:416), eine höhere Passquote (84:82 Prozent) sowie mehr gewonnene Zweikämpfe (114:103). Dennoch stand schließlich eine 2:3-Niederlage zu Buche.