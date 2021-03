Vor dem Rückspiel-Knaller gegen RB Leipzig: Kann Jürgen Klopp Krise?

Budapest/Leipzig. Mittwoch, 21 Uhr, blickt die Fußball-Welt in die Budapester Puskas-Arena und fragt sich: Halten sich Jürgen Klopps (53) Liverpooler Superstars die nicht ganz so prominenten Fußballer von Julian Nagelsmann (33) vom Leib? Oder müssen der Welttrainer und die Seinen auch in der Königsklasse leiden? Anzeige

RB muss ins Risiko gehen

Der englische Meister kassierte just mit dem 0:1 gegen Fulham die sechste (!) Heimniederlage in Folge, das gab es seit Club-Gründung 1892 nicht. Jetzt soll/muss nach dem 2:0-Hinspiel-Auswärtssieg gegen Leipzig in Budapest das Viertelfinale in der Champions League her. „Das ist ein anderer Wettbewerb“, sagt Klopp. „In der Liga hatten wir kein einziges Mal das Momentum, in der Champions League schon.“

Siehe das 2:0 vom Februar, als RB bei beiden Toren half. Leipzig, Herr Klopp? „Fliegt in der Bundesliga. Leipzig war gut und ist gut, hat einen tollen Trainer.“ Liverpooler Thema des Spiels: Weiterkommen. Untertitel: Leipziger Tiefgang und Tore verhindern. Klopp: „Das ist uns im Hinspiel gut gelungen.“ Nagelsmann zur Reds-Krise: „Ich kann da mitfühlen, das ist eine harte Zeit für Liverpool. Aber sie werden das hinkriegen, dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht. Jürgen ist ein absoluter Weltklasse-Trainer.“

Ergebnisse seien Schall und Rauch: „Uns interessieren die Liga-Ergebnisse von Liverpool nicht, es ist für uns scheißegal, ob Everton oder Fulham da gewonnen haben.“ Stattdessen: Konzentration auf die Lehren aus dem 0:2-Hinspiel. „Da waren unabhängig von den Toren ein paar Dinge dabei, die wir besser machen können.“ Nagelsmann fordert Demut und Respekt, aber auch offenes Visier. „Wir müssen ein Stück weit ins Risiko gehen.“ Könnte dazu führen, dass Emil Forsberg aufläuft und Yussuf Poulsen oder Alexander Sörloth stürmen. Fix: Kapitän Marcel Sabitzer kehrt ins Team zurück.



Klopp rettet Mainz

Nagelsmann muss weiter auf Angelino (übellaunig nach Faserriss) verzichten. Der „Ich-will-immer-spielen!“-Spanier ist deswegen unterwegs wie ein Vampir tagsüber. Der Coach: „Um keinen längeren Ausfall zu riskieren, haben wir uns entschieden, dass er erst nach der Länderspielpause zurückkehrt.“ Gegen die Bayern am 3. April.

Auf der Insel fragt man sich derweil ernsthaft besorgt: Kann King Klopp Krise? Kann er die Reds, bei denen er sich in den vergangenen Jahren unsterblich gemacht hat, zu gewohnter Klasse führen? Yes, he can! Jürgen Klopp hat schon tiefere Täler durchschritten. Als Fußballer und Coach. Auf den Spuren eines Überzeugungstäters.

Existenzangst und Nordic Walking: Klopp hat in der 2. Liga 325 Mal die Knochen für Mainz 05 hingehalten, ist 2001 geschieden, 34, ständig verletzt, Auslaufmodell. In der Tasche hat der Sportwissenschaftler wenig Kohle und eine Diplomarbeit über Nordic Walking. Existenzängste? Allerdings. Dann die Sensation, Manager Christian Heidel kürt Klopp zum Cheftrainer der abstiegsgefährdeten Nullfünfer. Am Rosenmontag 2001. Helau! Klopp rettet Mainz, führt seinen Herzensverein 2004 in die Bundesliga. Fußball-Wunder, mittleres.

Tragödien vor dem Triumph

2002, finales Spiel bei Union Berlin: Mainz reicht ein Punkt, um aufzusteigen. Die Berliner Spieler/Fans sind hasserfüllt, grätschen, brüllen Mainz nieder. Im Vorfeld der Partie hat ein Berliner Journalist ein Klopp-Zitat in die Welt gesetzt. Union spiele nur weite und hohe Bälle. Hat Klopp nie gesagt. Mainz verliert, Bochum steigt auf. Klopp weint. Kann es im Fußball Schlimmeres geben? Aber ja doch.

2003, Mainz spielt bei Eintracht Braunschweig: Diesmal muss am letzten Zweitliga-Spieltag ein deutlicher Sieg her, um Frankfurt die Bundesliga zu vermasseln. Mainz gewinnt 4:1, die SGE schießt in der Nachspielzeit (!) zwei Tore zum 6:3 gegen Reutlingen, steigt auf. Der Braunschweiger Anhang klatscht höhnisch. Kloppo weint wieder. Was macht der Fußball-Gott eigentlich hauptberuflich?

2004, letzter Spieltag: Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Trier ist Mainz 2004 Bundesligist.