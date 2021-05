Vor dem Sachsenpokal-Finale heißt es noch: Nur gucken, nicht anfassen

Leipzig. Stolze 13,2 Kilogramm ist der neue Sachsenpokal schwer, der Platz für die nächsten 20 Landescupgewinner bereit hält. Nachdem die Vorgängerversion, ein Sponsorenpokal, im vergangenen Jahr in der Sportschau noch etwas belächelt worden ist, handelte der Sächsische Fußballverband und ließ nach dem Entwurf von Social-Media-Beauftragte Luise Böttger und in Zusammenarbeit mit der Bronzegießerei Noack aus Leipzig einen nigelnagelneuen Wanderpokal herstellen. „Es ist der schönste, den ich je gesehen habe“, resümiert Almedin Civa und versichert, nicht zu übertreiben.

Doch noch heißt es: Nur gucken, nicht anfassen. Denn Berühren möchte der Lok -Trainer den Cup auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Sachsenpokal finals zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem Titelverteidiger Chemnitzer FC (MDR, 14:05 Uhr) nicht – bringt Unglück! Der Bosnier muss es wissen: Neun Landesfinals erlebte er als Spieler, Sportdirektor und Trainer, sechs Mal durfte Civa jubeln. Sein einziges an der Seitenlinie verlor er jedoch 2018 0:1 gegen Energie Cottbus . Seine Lehren? „Ich kann den Spielern viel erzählen, aber ich spiele nicht. Ich kann steuern, Tipps geben, aber die Erfahrung müssen die Jungs machen. Dieses Spiel ist wichtig, auch für die Meisterschaft nächstes Jahr und das weitere Leben.“

Ein Endspiel, bei dem nicht nur ein Titel, sondern auch die DFB-Pokal -Teilnahme rausspringt. Für Daniel Berlinski, Coach des CFC , sogar noch wichtiger. „Im Endeffekt geht es darum. Es gibt nichts schöneres, als solche Highlightspiele“, schwelgt Berlinski noch in Erinnerungen – Chemnitz schied in der 1. Runde des DFB-Pokals Bundesligist TSG Hoffenheim erst im Elfmeterschießen aus .

Finale ohne Zuschauer

Lok Leipzig kam in seiner jüngeren Vereinsgeschichte noch nicht in den Genuss eines solchen Highlightspiels. „Als ich es gehört habe, konnte ich es kaum glauben“, verrät Civa seine Verwunderung bei Amtsantritt. Daher appelliert er auch an seine Mannschaft: „Wir können mit nur einem Spiel den Menschen drumherum, die immer alles gegeben haben – den Fans, den Mitgliedern, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle – etwas zurückgeben. Das reicht, um motiviert zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass alle mehr als 100 Prozent geben werden.“