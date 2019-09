Vor dem Schalke-Spiel: Wenig Startelf-Hoffnung für RB Leipzigs Ademola Lookman

Julian Nageslmann machte dem 21-Jährigen auch für das Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) wenig Hoffnung: "Er hat wellenförmige Trainingsleistungen, die immer mal sehr gut, aber auch mal nicht so berauschend sind. Die letzte Woche war ich nicht so zufrieden, was auch ein Stück weit normal ist. Er hat gerade wenig Spielzeit und ist entäuscht. Das ist ähnlich wie bei allen Neuzugängen", sagte der Coach am Donnerstagmittag während der Spieltags-Pressekonferenz am Cottaweg.