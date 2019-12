Vor dem Spiel gegen Wetzlar: DHfK-Weihnachtssong aus fast 5000 Kehlen

Leipzig. „Nur, wenn wir uns auf allen Positionen deutlich steigern, haben wir eine Chance.“ Im letzten Bundesliga-Heimspiel 2019 am Sonntag (16 Uhr, Arena) will das Leipziger Team von Trainer André Haber („Der Heimspielabschluss des Jahres ist für uns ganz wichtig“) die Niederlage von Erlangen vergessen machen und den Hessen die Grenzen aufzeigen. Gestern waren nur noch 200 Tickets erhältlich. Ein Höhepunkt vor dem Anpfiff: Aus fast 5000 Kehlen soll der Song „Lasst uns froh und munter sein“ mit einem speziellen DHfK-Text erklingen.

Leipziger Frust nach Niederlage in Erlangen hat sich gelegt

Mit 18 Punkten kratzen die Sachsen an der oberen Tabellenregion. Doch das Erlangen-Spiel dämpfte die Euphorie. „Wir haben uns aber nicht zu lange mit der Analyse aufgehalten, sondern richten den Blick in die Zukunft“, so André Haber: „Wenn wir unsere Fehler abstellen, mache ich mir keine Sorgen.“