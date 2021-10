Vor dem Spiel von Dynamo Dresden auf Schalke: Polizei wendet sich an SGD-Fans

Gelsenkirchen. Vor dem Zweitliga-Hit zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden hat sich die Polizei Gelsenkirchen in einem Offenen Brief an die Fans aus Sachsen gewandt. Darin heißen die Beamten die Anhänger der Schwarz-Gelben am Samstagabend (20.30 Uhr) herzlich willkommen, doch sie appellieren an die Dynamo-Sympathisanten, ihren Teil zum Gelingen des Abends beizutragen. So bittet die Polizei um ein friedliches und sportlich-faires Auftreten: „Unterstützen Sie die eigene Mannschaft lautstark und emotional, ohne andere zu diffamieren!“

