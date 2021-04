Vor dem Top-Duell gegen Bayern: Leipzigerinnen und Leipziger trauen Roten Bullen den Titel zu

Schwächelnde Bayern, das Fehlen des Top-Torjägers Robert Lewandowski, die Abneigung gegenüber dem Rekordmeisters oder einfach nur der Wunsch nach vielen Jahren wieder einen Titel nach Leipzig zu holen. Die Gründe, dass so viele RB Leipzig den großen Coup wünschen und auch zutrauen, sind zahlreich. Doch am Ende wird, wie so oft im Fußball, nur zählen was auf dem Platz passiert. Aber eines scheint sicher: Die Roten Bullen scheinen den Rückhalt in der Stadt zu haben. Ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, am Samstagabend werden vor den Fernsehern die Daumen für die Mannschaft von Julian Nagelsmann gedrückt. Und vielleicht gelingt am Ende der Saison die Überraschung.