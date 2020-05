Vor der großen NFV-Konferenz: Das sind die Standpunkte der heimischen Kreis-Chefs

Am Montag steht die große Video-Konferenz an: Mit dabei sind das NFV-Präsidium sowie 33 Kreis-Vertreter. Ziel ist es, eine Beschlussvorlage für den außerordentlichen Verbandstag zu erarbeiten, der nötig ist, um die Saison abzubrechen. Drei Szenarien stehen dabei zur Debatte: Die komplette Annullierung der Saison, eine Wertung des Ist-Standes ohne Absteiger, nur mit Aufsteigern und drittens eine Wertung der Saison unter Berücksichtigung der Quotientenregelung - mit Auf- und Absteigern.

Noch am Dienstag hatte Jürgen Stebani, Spielausschuss-Vorsitzender des NFV, gesagt: "An dem außerordentlichen Verbandstag wird an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Abbruch beschlossen. Am Montag werden wir alles mit den 33 Kreisvorsitzenden besprechen - und dann bereiten wir die Beschlussvorlage für den Verbandstag vor."

NFV-Kreis Gifhorn

Für Gifhorns Kreis-Chef Ralf Thomas ist die Fortsetzung der Saison allerdings noch immer nicht vom Tisch: "Ich werde darauf drängen, noch mal zu diskutieren, ob man die Saison mit den jetzigen Lockerungen nicht doch fortsetzen kann", kündigt Thomas an, der - wenn es gut läuft - auf weitere Lockerungen hofft. "Der Zeitverlauf könnte sein, dass wir Mitte Mai erneut Lockerungen haben, dann Anfang Juni und die nächsten Mitte Juni. Dann würden wir sogar noch im alten Saisonplan wieder starten."

Das Ziel des Gifhorner Kreis-Chefs wäre es, die fehlenden Spiele dann rasch über die Bühne zu bringen. "Gibt es im Oktober noch mal einen Rückfall, hätten wir die Saison mit aller Wahrscheinlichkeit zu Ende gebracht." Aber er betont: "Das ist natürlich alles Spekulation, ich bin nur erst mal Optimist."