Vor der Kamera und auf dem Parkett: Fallerslebens Handballer machen eine gute Figur

Fallersleben begann druckvoll, legte nach Ballgewinnen extrem hohes Tempo an den Tag und verwertete seine Angriffe fast ausnahmslos. „Da hat man gesehen, dass wir richtig gut Handball spielen können“, lobte Trainer Mike Knobbe. Winziger Kritikpunkt war die Abwehr, so der Coach: „Da hätten es sogar noch drei oder vier Gegentore weniger sein können.“

Dank einer bärenstarken ersten Halbzeit hat sich Handball-Oberligist VfB Fallersleben am Samstag mit 37:30 (21:14) gegen den SV Oebisfelde aus der mitteldeutschen Oberliga durchgesetzt. Für die nächste Phase der Vorbereitung liegt der Fokus auf der Feinabstimmung der Abwehrarbeit.

Erst Schwächephase, dann souverän

Nach dem Seitenwechsel folgte eine Schwächephase des VfB, auf den 2:8-Lauf reagierte das Team dann aber gut und ließ bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen. Knobbe: „Letztendlich haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir hatten viel durchgewechselt und so die Kontrolle ein bisschen hergeschenkt. Das ist aber überhaupt nichts Beunruhigendes.“

Am kommenden Samstag hat Fallersleben den MTV Braunschweig II zum nächsten Testspiel zu Gast. Knobbe schätzt den MTV stark ein: „Wenn sie voll besetzt sind, sind die ein ganz unangenehmer Gegner, der uns das Leben sehr schwer machen wird. Wir müssen auf jeden Fall noch an unserer Abwehr arbeiten, die Automatismen müssen sich noch weiter einschleifen.“ Dass seine Mannschaft rechtzeitig zum Saisonstart in guter Form sein wird, da ist sicher Knobbe sicher: „Die Jungs sind sehr aufmerksam, wollen viel lernen. Wir sind voll im Zeitplan.“