Vor Derby in Berlin: Verletzungspech beim SC DHfK Leipzig

Während Gregor Remke und Marko Mamic in Kiel bereits nicht mehr auf der Platte standen, haben Philipp Weber und A-Jugend-Talent Jakob-Jannis Leun schmerzhafte Andenken von der Küste mitgebracht. Nationalspieler Weber zog sich eine Prellung am Knie zu, könnte am Samstag gegen die Füchse Berlin (20.30 Uhr) aber trotzdem eine Option sein. Für Nachwuchs-Handballer Leun sieht es deutlich schlechter aus. Der Bundesliga-Auftritt des 18-Jährigen wird vorerst sein letzter gewesen sein. Die traurige Diagnose nach dem Umknicken in Kiel: Bänderriss, mehrere Wochen Zwangspause.