Vor Deutschland-Spiel: Wolfsburgs Weghorst sieht Niederlande ein Jahr voraus

Weghorst schwärmt von de Jong

Aktuell gehört Wolfsburgs mit zwölf Ligatreffern bester Torschütze in dieser Saison nicht zum niederländischen Aufgebot. „Ich glaube, ich bin eng dran“, sagt Weghorst, der zwar die letzten siebenmal stets zum vorläufigen Kader gehörte, es dann aber viermal nicht in den 23er-Kader geschafft hatte. „Das ist schade, weil man natürlich bei der erfolgreichen Entwicklung, die sie genommen haben, dabei sein will – gerade, wenn man am Anfang schon mal dabei war“, konstatiert der 26-Jährige.

Ziel: "Unter die 23 Nominierten zu kommen"

Er lässt sich von der Nicht-Nominierung aber nicht herunterziehen. „Wenn ich schlecht gespielt hätte, wäre ich sauer auf mich, weil ich es selber zu verantworten hätte. Und es ist enttäuschend, dass meine 13 Tore und fünf Vorlagen nicht gereicht haben“, so Weghorst, „aber am Ende ist es eine Situation, an der man selbst nicht so viel ändern kann.“ Was allerdings nichts an seinem Ziel ändert: „Wieder unter die 23 Nominierten zu kommen.“ Das Rückspiel der niederländischen Nationalelf in Deutschland ist übrigens im September.