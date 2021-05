Vor DFB-Pokal-Finale: Wett-Experten sehen RB und den BVB gleichauf

Leipzig/Berlin. Es ist alles angerichtet für das große Fußball-Highlight 2021: Am Donnerstag trifft RB Leipzig im DFB-Pokal-Finale auf Borussia Dortmund. Leipzig konnte sich im Halbfinale mit 2:1 n.V. bei Werder Bremen durchsetzen. Die Dortmunder gewannen ihr Halbfinalspiel mit 5:0 gegen Holstein Kiel. Für die „Roten Bullen“ wäre ein Sieg gegen die Schwarz-Gelben am Donnerstagabend der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Der BVB könnte das fünfte Mal die begehrte Trophäe in die Luft reißen. Eins steht fest: Beide Mannschaften wollen die turbulente Saison mit dem Pokalerfolg krönen. Und beide Mannschaften werden sich dabei ein spannendes Duell liefern. Anzeige

Das erwarten auch die Buchmacher und Wett-Experten. So haben beide Mannschaften vor dem Finale auf unterschiedlichen Wettplattformen eine fast gleiche Sieg-Quote. Bei bwin hat sowohl RB als auch der BVB eine Quote von 2,60. betway sieht die Leipziger im Vergleich zu den Dortmundern etwas im Vorteil. Dort würde man bei einem Sieg des Tabellenzweiten das 2,50-Fache des Einsatzes wiederbekommen. Bei einem Sieg des BVB wäre es eine Quote von 2,60. Dass die Buchmacher daran glauben, dass es eng werden könnte, zeigen auch die Quoten dafür, dass es in die Verlängerung geht. Nur das 3,60-Fache des Einsatzes würde man bei bwin dafür bekommen.