Vor DFB-Pokal in Augsburg: RB Leipzig verzichtet auf Elfmeter-Training

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick erwartet, dass der FC Augsburg am Dienstagabend im DFB-Pokalviertelfinale (20.45 Uhr) ähnlich defensiv spielen wird wie bei den vergangenen Aufeinandertreffen: "Ich gehe nicht davon aus, dass uns Augsburg plötzlich ein offenes Spiel anbietet und komplett in unsere Hälfte verlagert. Sie werden eher eine Vorgehensweise wählen, die dem ähnelt, was sie gegen uns im Hinspiel in der Liga und im Rückspiel gezeigt haben. " In der Liga hatte sich der Tabellenfünfzehnte jeweils zu einem torlosen Unentschieden gemauert.

"Das Spiel hat schon mal den Vorteil, dass es ganz am Ende nicht 0:0 ausgehen wird. Das ist sicher", sagte der Bullen-Coach am Montag. Weil aber bereits am Samstag das wichtige Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen ansteht, formulierte Rangnick ein klares Ziel: " Wir gehen so ins Spiel, dass wir das Spiel in der regulären Spielzeit entscheiden. Und wir trainieren heute auch nicht extra eine halbe Stunde Elfmeterschießen, nur weil wir der Mannschaft dann suggerieren würden, dass wir darauf auch vorbereitet sind.“

� Die PK vor dem Pokalspiel in Augsburg 🎙 Die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Augsburg. Gepostet von RB Leipzig am Montag, 1. April 2019

Rangnick erwartet harten Kampf

Der 60-Jährige erwartet eine kampfbetonte Partie: "Es wird ein richtiger Pokal-Fight und sicher ein Spiel, das etwas was mit Abnutzung zu tun haben wird." Für seine Mannschaft gehe es erneut darum, gegen einen voraussichtlich tiefstehenden Gegner Lösungen zu finden: "Wir brauchen Tiefgang und den nötigen Spielwitz." Die Spieler kurz nach dem Gala-Auftritt vom Samstag wieder zu motivieren, sei in Anbetracht der Möglichkeit, erstmals ins Pokal-Halbfinale einzuziehen und die Chance auf das Finale in Berlin zu wahren, kein Problem: "Ich habe von meinen beiden Final-Erfahrungen als Trainer berichtet. Das zu erleben, ist was ganz Besonderes. Ich gehe davon aus, dass jeder, der bei uns aufläuft, dieses Ziel vor Augen hat."

Bei der Aufstellung kann der RB-Trainer wie schon gegen Hertha weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Neben den längerfristig verletzten Dayot Upamecano, Emile Smith Rowe und Atinc Nukan kommt nach seinem Muskelfaserriss aus dem Länderspiel gegen Serbien nur für Lukas Klostermann ein Einsatz zu früh. Der Neu-Nationalspieler sei aber, sollte die Heilung weiterhin positiv verlaufen, für das Ligaspiel am Samstag gegen eine Option.

