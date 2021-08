Vor DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig: Bombendrohung im Hotel von Bayer Leverkusen

In der Nacht vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Regionalligist Lok Leipzig an diesem Samstag ist im Hotel der Leverkusener in Leipzig eine Bombendrohung eingegangen. Ein anonymer Anrufer habe um 1.45 Uhr am Empfang des Steigenberger-Hotels in der Leipziger Innenstadt angerufen und die Drohung ausgesprochen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Anzeige