Vor Drittligapartie Dynamo Dresdens: Polizei zeigt am Rudolf-Harbig-Stadion Präsenz

Dresden . Knapp zwei Stunden vor dem möglicherweise alles entscheidenden Drittliga -Punktspiel der SG Dynamo Dresden herrscht rund um das Rudolf-Harbig-Stadion noch gespannte Ruhe. Vor dem regulär letzten Heimspiel gegen Türkgücü München , das Dynamo mit einem Sieg die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga bescheren würde, dominiert die Polizei das Bild an der Lennéstraße. Bevor die Partie um 14.03 Uhr (live im MDR und bei MagentaSport) beginnt, waren nur wenige Dynamo-Fans im Umkreis der Spielstätte zu sehen. Ein paar Anhänger standen bei Susis Bierbar am Straßburger Platz, ein paar Fans liefen die Straße entlang, schauten etwas neugierig in Richtung Stadion.

Dort zeigt die Dresdner Polizei starke Präsenz, unterstützt von der Bundespolizei. Zahlreiche Einsatzwagen parken gegenüber der Arena und nahe der Zufahrten. Die Beamten haben den Auftrag, größere Menschenansammlungen zu unterbinden, die Corona-Schutzverordnung von Bund und Land durchzusetzen. Bereits am Vortag war das Stadion von der Polizei überwacht worden, die verbotene Querdenker-Demonstration fand aber - wie erhofft - hier nicht statt. Bis zum Abend war es ruhig. Auch am Sonntag soll das so bleiben, wünschen sich der Verein, die Stadt und die Beamten. Sie baten alle Dynamo-Fans, auf einen Besuch am Stadion zu verzichten, im Falle des Aufstieges zu Hause und in kleinem Kreis zu feiern. Ob sich die heißblütigen Dynamo-Fans alle daran halten, das bleibt freilich abzuwarten.